Esra Erol 21 Aralık Salı canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (21 Aralık 2021 Salı) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 21 Aralık Salı günü canlı yayınlanan programda; Türkiye onları konuştu! Songül Muzaffer’i affedecek mi? Kübra sonunda bebeğine kavuştu! Herkesin yüzünü güldürecek o anlar! “Annem yine birine kaçtı” diyen Arzu’nun isyanı! Neden kızlarına haber vermeden ortadan kayboldu? Hafize kiminle birlikte yaşıyor? Uğruna şiirler yazdığı, çocukluk aşkı elektrikçi Ahmet’i arayan Ayşe teyzenin filmleri aratmayacak hikayesi! Aldığı cevizler çürük çıktı, karısı kızdı evi terk etti! Karısıyla barışmak isteyen Ethem’in isyanı! Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (21 Aralık 2021 Salı) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 21 Aralık Salı günü canlı yayınlanan programda; Türkiye onları konuştu! Songül Muzaffer'i affedecek mi? Kübra sonunda bebeğine kavuştu! Herkesin yüzünü güldürecek o anlar! "Annem yine birine kaçtı" diyen Arzu'nun isyanı! Neden kızlarına haber vermeden ortadan kayboldu? Hafize kiminle birlikte yaşıyor? Uğruna şiirler yazdığı, çocukluk aşkı elektrikçi Ahmet'i arayan Ayşe teyzenin filmleri aratmayacak hikayesi! Aldığı cevizler çürük çıktı, karısı kızdı evi terk etti! Karısıyla barışmak isteyen Ethem'in isyanı! Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

21 Aralık Salı günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.