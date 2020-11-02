Esra Erol 2 Kasım tek parça izle!

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (2 Kasım 2020 Pazartesi) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 2 Kasım Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; bebeğini aldı ortadan kayboldu, sosyal medyadaki düetiyle herkesi şaşırttı! Sevil’in son kararı çok konuşulacak! Ebru velayeti kendinde olan çocuğunu almaya gitti, Mehmet Akyol’un ailesi Esra Erol’un ekibine saldırdı! O anlar herkesi şoke edecek... Ailesine acı çektirmek için kendi ölümünü ilan etti, bu da yetmedi ailesinin yüzüne bakmadı! 38 yaşındaki Murat’la evlenme kararı aldı! Ece anne babasıyla barışacak mı? Sercan Kocamanoğlu, 2 yaşındaki çocuğunu kaçırılması ve alıkonulması suçundan aranıyor! 38 yıl önce evlatlık verilen kardeşi Oğuz Mevlüt’ü arayan bir adamın hasreti bitecek mi? “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (2 Kasım 2020 Pazartesi) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 2 Kasım Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; bebeğini aldı ortadan kayboldu, sosyal medyadaki düetiyle herkesi şaşırttı! Sevil'in son kararı çok konuşulacak! Ebru velayeti kendinde olan çocuğunu almaya gitti, Mehmet Akyol'un ailesi Esra Erol'un ekibine saldırdı! O anlar herkesi şoke edecek... Ailesine acı çektirmek için kendi ölümünü ilan etti, bu da yetmedi ailesinin yüzüne bakmadı! 38 yaşındaki Murat'la evlenme kararı aldı! Ece anne babasıyla barışacak mı? Sercan Kocamanoğlu, 2 yaşındaki çocuğunu kaçırılması ve alıkonulması suçundan aranıyor! 38 yıl önce evlatlık verilen kardeşi Oğuz Mevlüt'ü arayan bir adamın hasreti bitecek mi? "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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