Esra Erol 19 Mayıs Cuma canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (19 Mayıs 2023 Cuma) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 19 Mayıs Cuma günü canlı yayınlanan programda; DNA testi sonucuna göre ya barışacaklar ya ayrılacaklar! DNA testi sonucu açıklanacak! Dünden bugüne neler yaşandı? Hangi şartlarda boşanacaklar? Aybüke’nin yanına kaçtığı Eray’la ilgili son kararı ne? “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (19 Mayıs 2023 Cuma) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 19 Mayıs Cuma günü canlı yayınlanan programda; DNA testi sonucuna göre ya barışacaklar ya ayrılacaklar! DNA testi sonucu açıklanacak! Dünden bugüne neler yaşandı? Hangi şartlarda boşanacaklar? Aybüke'nin yanına kaçtığı Eray'la ilgili son kararı ne? "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

19 Mayıs Cuma günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.