CANLI İZLE: Esra Erol 17 Şubat Çarşamba

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Esra Erol 17 Şubat Çarşamba canlı yayın izle - 17.02.2021

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Giriş: 17.02.2021 16:50
Güncelleme:17.02.2021 17:08
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (17 Şubat 2021 Çarşamba) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 17 Şubat Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; Serap’tan Ömer ve Zekiye ile ilgili herkesi şoke edecek itiraflar! Yuvamı yıktılar dediği iki baldız canlı yayında! Ömer ve baldızları arasında büyük hesaplaşma! Suna annesiyle mi gidecek, yoksa herkesten sakladığı sevgilisiyle nikah masasına mı oturacak? Sevda ve Mehmet arasındaki yüzleşmede ikinci perde! Oya ile birlikte yaşayan Mehmet’in Sevda ile ilgili büyük itirafı! Kızını aramaya gelen Mehmet Bey’in isyanı herkesi şoke edecek! %80 bedensel engelli Vildan Meydan 2.5 yıldır nerede? “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (17 Şubat 2021 Çarşamba) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 17 Şubat Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; Serap'tan Ömer ve Zekiye ile ilgili herkesi şoke edecek itiraflar! Yuvamı yıktılar dediği iki baldız canlı yayında! Ömer ve baldızları arasında büyük hesaplaşma! Suna annesiyle mi gidecek, yoksa herkesten sakladığı sevgilisiyle nikah masasına mı oturacak? Sevda ve Mehmet arasındaki yüzleşmede ikinci perde! Oya ile birlikte yaşayan Mehmet'in Sevda ile ilgili büyük itirafı! Kızını aramaya gelen Mehmet Bey'in isyanı herkesi şoke edecek! %80 bedensel engelli Vildan Meydan 2.5 yıldır nerede? "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

ESRA EROL 17 ŞUBAT ÇARŞAMBA CANLI YAYINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

17 Şubat Çarşamba günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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