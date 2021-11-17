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Esra Erol 17 Kasım Çarşamba canlı yayın izle

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Giriş: 17.11.2021 16:46
Güncelleme:17.11.2021 16:47
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (17 Kasım 2021 Çarşamba) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 17 Kasım Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; ailesi tarafından istenmeyen Büşra dün gece neler yaşadı! Polat neden bir kez daha geliyor? Büşra’ya son teklifi ne? Kübra’nın kocası Süleyman ilk kez konuşacak! 38 yıllık bir aşk masalı, 38 yıl sonra ilk aşkına haykıran bir adam! Servet Bey Havva Hanım’la ilk kez buluşacak! Fatma konuştu ortalık karıştı! Fatma kocası İlyas’la canlı yayında yüzleşecek! Canı hamburger çekti diye sokağa atıldı, kimsesiz kaldı! 8.5 aylık hamile olan Dilek’in büyük dramı! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (17 Kasım 2021 Çarşamba) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 17 Kasım Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; ailesi tarafından istenmeyen Büşra dün gece neler yaşadı! Polat neden bir kez daha geliyor? Büşra'ya son teklifi ne? Kübra'nın kocası Süleyman ilk kez konuşacak! 38 yıllık bir aşk masalı, 38 yıl sonra ilk aşkına haykıran bir adam! Servet Bey Havva Hanım'la ilk kez buluşacak! Fatma konuştu ortalık karıştı! Fatma kocası İlyas'la canlı yayında yüzleşecek! Canı hamburger çekti diye sokağa atıldı, kimsesiz kaldı! 8.5 aylık hamile olan Dilek'in büyük dramı! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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17 Kasım Çarşamba günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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