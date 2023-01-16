Esra Erol 16 Ocak Pazartesi canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (16 Ocak 2023 Pazartesi) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 16 Ocak Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; Hasan hesap sordu, meydan okudu! Simge ve ablası Gizem konuşmaları, tavırları ve altınlarıyla çok konuşuldu! Büyük yüzleşme kaldığı yerden devam edecek! Türkiye Mahmut’un iddialarını, Sibel’in isyanını konuşuyor! “Uygunsuz videodaki kadın karım Sibel” iddiasıyla ilgili çok önemli gelişme ve “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (16 Ocak 2023 Pazartesi) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 16 Ocak Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; Hasan hesap sordu, meydan okudu! Simge ve ablası Gizem konuşmaları, tavırları ve altınlarıyla çok konuşuldu! Büyük yüzleşme kaldığı yerden devam edecek! Türkiye Mahmut'un iddialarını, Sibel'in isyanını konuşuyor! "Uygunsuz videodaki kadın karım Sibel" iddiasıyla ilgili çok önemli gelişme ve "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

16 Ocak Pazartesi günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.