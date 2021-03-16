Esra Erol 16 Mart Salı tek parça full izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (16 Mart 2021 Salı) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 16 Mart Salı günü canlı yayınlanan programda; Kibar’ın kocası Ahmet’i kim öldürdü? Son sözü Hakkı’nın karısı Ayşe söyleyecek! Kocasıyla ilgili Ayşe’den şok itiraf! Leyla’nın yanındaki o kız kim? Nerede yaşıyorlar? Leyla ve annesi arasında büyük yüzleşme! Kibar ve çocukları Esra Erol’u tehdit etmeye devam ediyor! Elif 23 Şubat’ta görüntülerdeki adamla mı kaçtı? “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (16 Mart 2021 Salı) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 16 Mart Salı günü canlı yayınlanan programda; Kibar'ın kocası Ahmet'i kim öldürdü? Son sözü Hakkı'nın karısı Ayşe söyleyecek! Kocasıyla ilgili Ayşe'den şok itiraf! Leyla'nın yanındaki o kız kim? Nerede yaşıyorlar? Leyla ve annesi arasında büyük yüzleşme! Kibar ve çocukları Esra Erol'u tehdit etmeye devam ediyor! Elif 23 Şubat'ta görüntülerdeki adamla mı kaçtı? "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

16 Mart Salı günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.