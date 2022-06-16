Esra Erol 16 Haziran Perşembe canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (16 Haziran 2022 Perşembe) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 16 Haziran Perşembe günü canlı yayınlanan programda; 30 yaşındaki Ömür’ün hiç görmediği annesi Nurcan’ı Esra Erol buldu! 30 yıllık hasret canlı yayında sona erecek! Dünden bugüne neler yaşandı? Ufuk sonunda Şule’den boşanmayı kabul etti mi? Skandal görüntüler Türkiye gündemine oturdu! Karısı Vesile evli olan Adem’le davullu zurnalı düğün yaptı! Bugün yüzleşme vakti! Mustafa’nın karısı Vesile ve Adem stüdyoda! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (16 Haziran 2022 Perşembe) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 16 Haziran Perşembe günü canlı yayınlanan programda; 30 yaşındaki Ömür'ün hiç görmediği annesi Nurcan'ı Esra Erol buldu! 30 yıllık hasret canlı yayında sona erecek! Dünden bugüne neler yaşandı? Ufuk sonunda Şule'den boşanmayı kabul etti mi? Skandal görüntüler Türkiye gündemine oturdu! Karısı Vesile evli olan Adem'le davullu zurnalı düğün yaptı! Bugün yüzleşme vakti! Mustafa'nın karısı Vesile ve Adem stüdyoda! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

16 Haziran Perşembe günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.