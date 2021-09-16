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Esra Erol 16 Eylül Perşembe tek parça izle

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Giriş: 16.09.2021 16:39
Güncelleme:16.09.2021 20:52
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (16 Eylül 2021 Perşembe) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 16 Eylül Perşembe günü canlı yayınlanan programda; Salih ve karısı İmran karşı karşıya geldi, ortalık karıştı! Türkiye bu skandalı konuşacak! Arif’in eski karısı Semra ve Semra’nın yanına kaçtığı Ahmet ile ilgili herkesi şoke edecek detay! Kızını da aldı hastaneye gidiyorum diye evden çıktı, ortadan kayboldu! Karısı Dürdane’nin başkasına kaçtığını öğrenince hayatının şokunu yaşadı! İsmail konuşacak, yer yerinden oynayacak! 22 Temmuz’da beri kayıp olan yüzde 50 zihinsel engelli Buse Dirim’in kaybı ve “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (16 Eylül 2021 Perşembe) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 16 Eylül Perşembe günü canlı yayınlanan programda; Salih ve karısı İmran karşı karşıya geldi, ortalık karıştı! Türkiye bu skandalı konuşacak! Arif'in eski karısı Semra ve Semra'nın yanına kaçtığı Ahmet ile ilgili herkesi şoke edecek detay! Kızını da aldı hastaneye gidiyorum diye evden çıktı, ortadan kayboldu! Karısı Dürdane'nin başkasına kaçtığını öğrenince hayatının şokunu yaşadı! İsmail konuşacak, yer yerinden oynayacak! 22 Temmuz'da beri kayıp olan yüzde 50 zihinsel engelli Buse Dirim'in kaybı ve "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

ESRA EROL'DA 16 EYLÜL PERŞEMBE YAYININI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

16 Eylül Perşembe günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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