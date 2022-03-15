Esra Erol 15 Mart Salı canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (15 Mart 2022 Salı) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 15 Mart Salı günü canlı yayınlanan programda; Ceylan ve Ramazan milyonların şahitliğinde nikah masasına oturuyor! Türkiye gözyaşları için 27 yıl sonra anne oğulun kavuşmasını izledi! Sürprizler daha bitmedi! Murat hiç bilmediği abisine Esra Erol’da kavuşacak! Günlerdir sessizliğini koruyan Yasin Beyin oğlu Vedat ilk kez konuşacak! Kocası ve kayınvalidesi tarafından sokağa atıldı, yanında bir buçuk yaşında, karnında 9.5 aylık bebeğiyle yapayalnız kaldı! Buket kocası ve kayınvalidesi ile karşı karşıya gelecek! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (15 Mart 2022 Salı) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 15 Mart Salı günü canlı yayınlanan programda; Ceylan ve Ramazan milyonların şahitliğinde nikah masasına oturuyor! Türkiye gözyaşları için 27 yıl sonra anne oğulun kavuşmasını izledi! Sürprizler daha bitmedi! Murat hiç bilmediği abisine Esra Erol'da kavuşacak! Günlerdir sessizliğini koruyan Yasin Beyin oğlu Vedat ilk kez konuşacak! Kocası ve kayınvalidesi tarafından sokağa atıldı, yanında bir buçuk yaşında, karnında 9.5 aylık bebeğiyle yapayalnız kaldı! Buket kocası ve kayınvalidesi ile karşı karşıya gelecek! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

15 Mart Salı günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.