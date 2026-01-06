Viral Galeri Viral Tıkla Uyuşturucu ve fuhuş partilerinin merkezi Bebek Otel! Telefon ve sosyal medya yasak

Uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında, sahibi Muzaffer Yıldırım, işletmeciliğini ise Arif Altunbulak'ın yaptığı Bebek Otel ile ilgili çarpıcı iddialar gündeme geldi. Söz konusu otelin uyuşturucu ve fuhuş partilerinin merkezi olarak kullanıldığı öne sürüldü. Ulaşılan bilgilere göre, içeriye gelen isimlerin cep telefonlarını girişte teslim ettiği, içeriden sosyal medya paylaşımının yasak olduğu ortaya çıktı.

06.01.2026 07:58
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında yeni bir dalga operasyon düzenlendi. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul ili başta olmak İzmir, Denizli, Muğla dahil 4 ilde Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak, Uyuşturucu Kullanılmasını Kolaylaştırmak ve Bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek suçlarını işlediği değerlendirilen 26 şüpheliye yönelik gözaltı kararı çıkarıldı.

Operasyon kapsamında şüphelilerden 24'ü gözaltına alındı. 1 şüphelinin yurt dışında olduğu ve 1 şüphelinin ise başka suçtan tutuklu bulunduğu öğrenildi. Ünlü sanatçılar Gülşen, Hadise, Deniz Seki, Linet, Aşkın Nur Yengi gibi çok sayıda ünlü sanatçının menajerliğini üstlenen Haluk Şentürk, ünlü şarkıcı Alya Şahinler, Türkiye Karate şampiyonu ve Avrupa üçüncülüğü bulunan Gözde Anuk, fenomenler Berna Arıcı, model Duygu Açıksöz, Özge Bitmez, şarkıcı Nevin Şimşek'in de olduğu 24 şüpheli gözaltına alındı.

BEBEK OTEL UYUŞTURUCU PARTİLERİNİN MERKEZİ ÇIKTI

Soruşturma kapsamında elde edilen yeni deliller doğrultusunda Bebek'te bulunan Bebek Otel'in uyuşturucu ve fuhuş partilerinde kritik bir öneme sahip olduğu ortaya çıktı.

Gözaltına alınan isimler arasında Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım, işletmecisi Arif Altunbulak'ın da yer aldığı öğrenildi. Sabah'ın haberine göre, Bebek Otel'de aralarında çok ünlü isimlerin uyuşturucu partilerini düzenlediği yerlerin başında geliyordu.

CEP TELEFONU VE 3'ÜNCÜ KİŞİLERE ANLATILMASI YASAK

İddialara göre, uyuşturucu partilerinin yapıldığı diğer ünlü mekanlar gibi burada da gizliliğe çok özen gösteriliyordu. İçeriye gelen isimler cep telefonlarını girişte teslim ediyor ve öyle çıkabiliyor.İçeriden sosyal medyadan paylaşım yapmanın ve içeride neler yaşandığının 3'üncü kişilere anlatılması ise yasak.

