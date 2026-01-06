Uyuşturucu ve fuhuş partilerinin merkezi Bebek Otel! Telefon ve sosyal medya yasak
Uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında, sahibi Muzaffer Yıldırım, işletmeciliğini ise Arif Altunbulak'ın yaptığı Bebek Otel ile ilgili çarpıcı iddialar gündeme geldi. Söz konusu otelin uyuşturucu ve fuhuş partilerinin merkezi olarak kullanıldığı öne sürüldü. Ulaşılan bilgilere göre, içeriye gelen isimlerin cep telefonlarını girişte teslim ettiği, içeriden sosyal medya paylaşımının yasak olduğu ortaya çıktı.
