TOKİ kura heyecanı Mardin ve Ağrı’da! Hak sahipleri belli oluyor

MARDİN – TOKİ Sosyal Konut Projeleri
|Sıra No
|İl
|İlçe
|Proje Adı
|Konut Sayısı
|1
|Mardin
|Merkez (Artuklu)
|Mardin Merkez (Artuklu) 2500/500000 Sosyal Konut Projesi
|2500
|2
|Mardin
|Dargeçit
|Mardin Dargeçit 160/500000 Sosyal Konut Projesi
|160
|3
|Mardin
|Derik
|Mardin Derik 700/500000 Sosyal Konut Projesi
|700
|4
|Mardin
|Mazıdağı
|Mardin Mazıdağı 500/500000 Sosyal Konut Projesi
|500
|5
|Mardin
|Midyat
|Mardin Midyat 700/500000 Sosyal Konut Projesi
|700
|6
|Mardin
|Nusaybin
|Mardin Nusaybin 700/500000 Sosyal Konut Projesi
|700
|7
|Mardin
|Ömerli
|Mardin Ömerli 47/500000 Sosyal Konut Projesi
|47
|8
|Mardin
|Savur
|Mardin Savur 50/500000 Sosyal Konut Projesi
|50
AĞRI – TOKİ Sosyal Konut Projeleri
|Sıra No
|İl
|İlçe
|Proje Adı
|Konut Sayısı
|1
|Ağrı
|Merkez
|Ağrı Merkez 1000/500000 Sosyal Konut Projesi
|1000
|2
|Ağrı
|Diyadin
|Ağrı Diyadin 200/500000 Sosyal Konut Projesi
|200
|3
|Ağrı
|Doğubayazıt
|Ağrı Doğubayazıt 650/500000 Sosyal Konut Projesi
|650
|4
|Ağrı
|Eleşkirt
|Ağrı Eleşkirt 70/500000 Sosyal Konut Projesi
|70
|5
|Ağrı
|Eleşkirt
|Ağrı Eleşkirt Tahir 30/500000 Sosyal Konut Projesi
|30
|6
|Ağrı
|Eleşkirt
|Ağrı Eleşkirt Yayladüzü 30/500000 Sosyal Konut Projesi
|30
|7
|Ağrı
|Eleşkirt
|Ağrı Eleşkirt Yücekapı 30/500000 Sosyal Konut Projesi
|30
|8
|Ağrı
|Hamur
|Ağrı Hamur 100/500000 Sosyal Konut Projesi
|100
|9
|Ağrı
|Patnos
|Ağrı Patnos 600/500000 Sosyal Konut Projesi
|600
|10
|Ağrı
|Taşlıçay
|Ağrı Taşlıçay 80/500000 Sosyal Konut Projesi
|80
|11
|Ağrı
|Tutak
|Ağrı Tutak 50/500000 Sosyal Konut Projesi
|50