Viral Galeri Viral Liste TOKİ kura heyecanı Mardin ve Ağrı’da! Hak sahipleri belli oluyor

TOKİ kura heyecanı Mardin ve Ağrı’da! Hak sahipleri belli oluyor

TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Mardin ve Ağrı'da yapılacak kura çekimleri bugün gerçekleştiriliyor. Noter huzurunda yapılacak çekilişlerin ardından sonuçlar TOKİ'nin resmi internet sitesi ile e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 06.01.2026 08:38
TOKİ kura heyecanı Mardin ve Ağrı’da! Hak sahipleri belli oluyor

TOKİ'nin sosyal konut projelerinde gözler bugün Mardin ve Ağrı'ya çevrildi. Binlerce başvurunun yapıldığı iki ilde hak sahiplerini belirleyecek kura çekimleri gün içinde tamamlanacak.

TOKİ kura heyecanı Mardin ve Ağrı’da! Hak sahipleri belli oluyor

MARDİN VE AĞRI TOKİ KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA?

Noter huzurunda yapılacak kura çekimleri, belirlenen salonlarda ve saatlerde gerçekleştirilecek. Canlı yayınlar TOKİ'nin resmî YouTube hesabı üzerinden izlenebilecek.

6 Ocak 2026 Salı kura programı şu şekilde:

Mardin:
Saat 11.00 – Mardin Artuklu İl Milli Eğitim Konferans Salonu

Ağrı:
Saat 13.00 – Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Konferans Salonu

TOKİ kura heyecanı Mardin ve Ağrı’da! Hak sahipleri belli oluyor

TOKİ KURA CANLI İZLE!

TOKİ il il kura çekimlerini resmi YouTube sayfası üzerinden canlı olarak yayınlıyor. Kura çekimi başladığında izleme ekranı haberimize eklenecektir.

TOKİ kura heyecanı Mardin ve Ağrı’da! Hak sahipleri belli oluyor

MARDİN – TOKİ Sosyal Konut Projeleri

Sıra No İl İlçe Proje Adı Konut Sayısı
1 Mardin Merkez (Artuklu) Mardin Merkez (Artuklu) 2500/500000 Sosyal Konut Projesi 2500
2 Mardin Dargeçit Mardin Dargeçit 160/500000 Sosyal Konut Projesi 160
3 Mardin Derik Mardin Derik 700/500000 Sosyal Konut Projesi 700
4 Mardin Mazıdağı Mardin Mazıdağı 500/500000 Sosyal Konut Projesi 500
5 Mardin Midyat Mardin Midyat 700/500000 Sosyal Konut Projesi 700
6 Mardin Nusaybin Mardin Nusaybin 700/500000 Sosyal Konut Projesi 700
7 Mardin Ömerli Mardin Ömerli 47/500000 Sosyal Konut Projesi 47
8 Mardin Savur Mardin Savur 50/500000 Sosyal Konut Projesi 50
TOKİ kura heyecanı Mardin ve Ağrı’da! Hak sahipleri belli oluyor

AĞRI – TOKİ Sosyal Konut Projeleri

Sıra No İl İlçe Proje Adı Konut Sayısı
1 Ağrı Merkez Ağrı Merkez 1000/500000 Sosyal Konut Projesi 1000
2 Ağrı Diyadin Ağrı Diyadin 200/500000 Sosyal Konut Projesi 200
3 Ağrı Doğubayazıt Ağrı Doğubayazıt 650/500000 Sosyal Konut Projesi 650
4 Ağrı Eleşkirt Ağrı Eleşkirt 70/500000 Sosyal Konut Projesi 70
5 Ağrı Eleşkirt Ağrı Eleşkirt Tahir 30/500000 Sosyal Konut Projesi 30
6 Ağrı Eleşkirt Ağrı Eleşkirt Yayladüzü 30/500000 Sosyal Konut Projesi 30
7 Ağrı Eleşkirt Ağrı Eleşkirt Yücekapı 30/500000 Sosyal Konut Projesi 30
8 Ağrı Hamur Ağrı Hamur 100/500000 Sosyal Konut Projesi 100
9 Ağrı Patnos Ağrı Patnos 600/500000 Sosyal Konut Projesi 600
10 Ağrı Taşlıçay Ağrı Taşlıçay 80/500000 Sosyal Konut Projesi 80
11 Ağrı Tutak Ağrı Tutak 50/500000 Sosyal Konut Projesi 50
SON DAKİKA