06 Ocak 2026, Salı
Muhalif isim neden devre dışı bırakıldı? ABD’nin Venezuela planı ortaya çıktı: CIA Trump’a rapor sunmuş
Wall Street Journal'ın özel haberine göre ve konu hakkında bilgilendirilen kaynakların aktardığına göre, CIA tarafından hazırlanan gizli bir değerlendirme raporu, ABD Başkanı Donald Trump'a sunuldu. Raporda, Nicolas Maduro'nun iktidarı kaybetmesi durumunda ülkede istikrarı sağlamaya en uygun isimlerin, rejime sadık üst düzey yetkililer olduğu belirtildi.
Giriş Tarihi: 06.01.2026 10:29