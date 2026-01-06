06 Ocak 2026, Salı

Muhalif isim neden devre dışı bırakıldı? ABD’nin Venezuela planı ortaya çıktı: CIA Trump’a rapor sunmuş

Wall Street Journal'ın özel haberine göre ve konu hakkında bilgilendirilen kaynakların aktardığına göre, CIA tarafından hazırlanan gizli bir değerlendirme raporu, ABD Başkanı Donald Trump'a sunuldu. Raporda, Nicolas Maduro'nun iktidarı kaybetmesi durumunda ülkede istikrarı sağlamaya en uygun isimlerin, rejime sadık üst düzey yetkililer olduğu belirtildi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 06.01.2026 10:29
Bu isimlerin başında ise, Maduro'nun en yakınındaki figürlerden biri olan Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodríguez yer aldı. Kaynaklara göre CIA, muhalif lider María Corina Machado yerine Rodríguez'in desteklenmesini "daha yönetilebilir" bir seçenek olarak sundu.

MUHALEFET DEĞİL, REJİMİN DEVAMI TERCİH EDİLDİ- NEDEN?

Rapora göre ABD yönetimi, Venezuela'da ani bir iktidar değişikliğinin ordu içinde bölünmeye, sokak çatışmalarına, kontrolsüz bir güç boşluğuna yol açabileceği görüşünde. Bu nedenle Washington'un tercihi, muhalefeti iktidara taşımak yerine rejimi içeriden dönüştürmek oldu.

Bu tablo, ABD'nin "özgürlük" ve "demokrasi" söylemlerinin aksine, çıkar ve kontrol odaklı bir plan izlediğini gösteriyor.

Aynı zamanda ABD'nin uluslararası toplumu şoke eden müdahalesi, demokrasiyi inşa etmekten uzak olduğu ve kukla bir yönetimi inşa ettiği yorumlarını da beraberinde getirdi.

WASHINGTON POST: SOKAKLARDA REJİM, KORKU VE SİLAHLI GÖLGELER

Washington Post'un sahadan aktardığı habere göre, Maduro'nun ABD tarafından kaçırılmasının ardından Venezuela'da gerçek bir iktidar değişimi yaşanmadı. Delcy Rodríguez'in geçici devlet başkanı olarak yemin etmesiyle birlikte, sokaklarda Maduro'ya bağlı silahlı yapılar varlığını korudu.

Colectivos olarak bilinen ve son yıllarda protestoları sert şekilde bastırmalarıyla tanınan paramiliter gruplar, Caracas'ta motosikletlerle devriye gezdi, başkanlık sarayı çevresinde ve Hugo Chavez'in mozolesinin bulunduğu askeri tesislerde konuşlandı.

"OLAĞANÜSTÜ HAL" İLANI VE CADI AVI

Washington Post'un haberine göre Rodríguez, göreve gelir gelmez "dış kaynaklı olağanüstü durum" ilan etti. Bu karar, ABD komandolarının Maduro ve eşini kaçırdığı operasyona destek verdiği iddia edilen kişilerin: aranması, gözaltına alınması, telefonlarının kontrol edilmesi için güvenlik güçlerine geniş yetkiler tanıdı.

Başkentte yol kontrolleri yapılırken, en az yedi gazeteci gözaltına alındı. Bu tablo, ülkenin işgal sonrası güvenlik rejimine sürüklendiği yorumlarına yol açtı.

KAÇIRILAN BİR LİDER, YÖNLENDİRİLEN BİR ÜLKE

ABD'nin Nicolas Maduro'yu kaçırarak ülke dışına çıkarması ve ardından rejimin içinden bir ismi iktidara taşıması, uluslararası hukuk açısından da ciddi tartışmaları beraberinde getiriyor.

Venezuela açısından bakıldığında ise bu süreç, bir yönetim değişikliğinden ziyade egemenliğe yönelik açık bir müdahale olarak görülüyor.