Muhalif isim neden devre dışı bırakıldı? ABD’nin Venezuela planı ortaya çıktı: CIA Trump’a rapor sunmuş

MUHALEFET DEĞİL, REJİMİN DEVAMI TERCİH EDİLDİ- NEDEN?

Rapora göre ABD yönetimi, Venezuela'da ani bir iktidar değişikliğinin ordu içinde bölünmeye, sokak çatışmalarına, kontrolsüz bir güç boşluğuna yol açabileceği görüşünde. Bu nedenle Washington'un tercihi, muhalefeti iktidara taşımak yerine rejimi içeriden dönüştürmek oldu.

Bu tablo, ABD'nin "özgürlük" ve "demokrasi" söylemlerinin aksine, çıkar ve kontrol odaklı bir plan izlediğini gösteriyor.

Aynı zamanda ABD'nin uluslararası toplumu şoke eden müdahalesi, demokrasiyi inşa etmekten uzak olduğu ve kukla bir yönetimi inşa ettiği yorumlarını da beraberinde getirdi.