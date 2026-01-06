Viral Galeri Viral Liste CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden parsel parsel satış!

Türkiye'nin kalbi Ankara'da yaşanan su kesintileri vatandaşları isyan noktasına getirirken CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin susuzluğa çözüm bulmak yerine yeni bir skandalı patlak verdi. Belediyenin son 6–7 yılda yaklaşık 5,5 milyon metrekarelik taşınmazı 24–25 milyar TL bedelle sattığı iddia ediliyor. 2019'dan bu yana yüzlerce belediye mülkünün piyasa değerinin altında elden çıkarıldığı öne sürülürken, bu durum 'Ankara'nın geleceği satılıyor' eleştirilerine yol açtı.

Giriş Tarihi: 06.01.2026 08:59
Giriş Tarihi: 06.01.2026 08:59
Türkiye'nin başkenti Ankara, ciddi bir altyapı kriziyle karşı karşıya kalırken birçok bölgede bir haftayı bulan su kesintileri, günlük yaşamı adeta durma noktasına getirdi.

Keçiören, Pursaklar, Mamak başta olmak üzere başkentin birçok mahallesinde vatandaşlar bidonlarla evlerine su taşırken çocuklar, yaşlılar ve hastalar haftalardır banyo yapamıyor, temel hijyen ihtiyacını karşılayamıyor. 2024'te "mevsimsel kuraklık" denilerek geçiştirilen su krizi, 2025 ve 2026'ya girilirken kronik bir yönetim sorununa dönüştü.

PARSEL PARSEL SATIŞ
Sabah'ta yer alan habere göre, ASKİ'ye bağlı hatlarda yaşanan kesintiler art arda gelirken, altyapı yatırımları hayata geçirilmezken, CHP'li Mansur Yavaş yönetimi suya çözüm üretmek yerine Ankara'yı parsel parsel satmayı tercih ediyor.

ABB'nin yayımladığı ihale ilanına göre Mamak ve Çankaya'nın ilk iki sırayı aldığı 6 ilçede satışa çıkarılan taşınmazlar arasında arsa, konut, dükkân ve bürolar bulunuyor. Muhammen bedellerin 480 bin TL ile 115 milyon TL arasında değiştiği ihalede, tüm taşınmazların toplam kıymet takdir bedeli 501 milyon 270 bin TL olarak açıklandı.

25 MİLYAR TL'Yİ AŞIYOR
En düşük bedelli taşınmaz Altındağ'da yer alan bir arsa olurken en yüksek bedelli satış Eryaman'daki ticari arsa için belirlendi. İhale, 22 Ocak 2026 Perşembe günü, Hipodrom Caddesi'nde bulunan ABB Hizmet Binası'nda, Belediye Encümeni tarafından gerçekleştirilecek.

