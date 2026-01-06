CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden parsel parsel satış!
Türkiye'nin kalbi Ankara'da yaşanan su kesintileri vatandaşları isyan noktasına getirirken CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin susuzluğa çözüm bulmak yerine yeni bir skandalı patlak verdi. Belediyenin son 6–7 yılda yaklaşık 5,5 milyon metrekarelik taşınmazı 24–25 milyar TL bedelle sattığı iddia ediliyor. 2019'dan bu yana yüzlerce belediye mülkünün piyasa değerinin altında elden çıkarıldığı öne sürülürken, bu durum 'Ankara'nın geleceği satılıyor' eleştirilerine yol açtı.
