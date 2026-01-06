CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden parsel parsel satış!

ABB'nin yayımladığı ihale ilanına göre Mamak ve Çankaya'nın ilk iki sırayı aldığı 6 ilçede satışa çıkarılan taşınmazlar arasında arsa, konut, dükkân ve bürolar bulunuyor. Muhammen bedellerin 480 bin TL ile 115 milyon TL arasında değiştiği ihalede, tüm taşınmazların toplam kıymet takdir bedeli 501 milyon 270 bin TL olarak açıklandı.