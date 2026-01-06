İstanbul’a Balkanlardan erken kar sürprizi! Sel ve dondurucu soğuklar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, bugün ve yarın yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava etkili olacak. Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile Bursa çevreleri başta olmak üzere Balıkesir'in kuzey ve batısı, Bolu, Karabük ve Kastamonu'nun güney kesimlerinde yağmur ve sağanak bekleniyor. Diğer bölgelerde ise havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.