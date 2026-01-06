İstanbul'a Balkanlardan erken kar sürprizi! Sel ve dondurucu soğuklar geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelini etkileyecek yeni hava durumu tahminlerini paylaştı. Buna göre birçok bölgede yağmur ve sağanak yağışlar görülürken, hafta ortasından itibaren Balkanlar üzerinden gelecek soğuk hava dalgasıyla birlikte sıcaklıkların düşmesi, iç ve yüksek kesimlerde yağışların kara dönüşmesi bekleniyor. Kuvvetli rüzgar, fırtına, buzlanma ve çığ tehlikesine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 06.01.2026 07:24