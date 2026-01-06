Viral Galeri Viral Liste İstanbul'a Balkanlardan erken kar sürprizi! Sel ve dondurucu soğuklar geliyor

İstanbul'a Balkanlardan erken kar sürprizi! Sel ve dondurucu soğuklar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelini etkileyecek yeni hava durumu tahminlerini paylaştı. Buna göre birçok bölgede yağmur ve sağanak yağışlar görülürken, hafta ortasından itibaren Balkanlar üzerinden gelecek soğuk hava dalgasıyla birlikte sıcaklıkların düşmesi, iç ve yüksek kesimlerde yağışların kara dönüşmesi bekleniyor. Kuvvetli rüzgar, fırtına, buzlanma ve çığ tehlikesine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 06.01.2026 07:24
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, bugün ve yarın yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava etkili olacak. Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile Bursa çevreleri başta olmak üzere Balıkesir'in kuzey ve batısı, Bolu, Karabük ve Kastamonu'nun güney kesimlerinde yağmur ve sağanak bekleniyor. Diğer bölgelerde ise havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İç ve Doğu Kesimlerde Buzlanma Riski

İç ve doğu bölgelerde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayıyla birlikte pus ve yer yer sis görülecek. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunuyor.

Sıcaklıklarda Büyük Değişiklik Yok

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyretmesi öngörülürken, diğer bölgelerde değerlerin mevsim normalleri civarında kalacağı bildirildi.

TRAKYA VE KIYI EGE'DE KUVVETLİ RÜZGAR

Rüzgarın genellikle güney yönlerden, Güneydoğu Anadolu'da ise kuzeyli yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Trakya ile Kıyı Ege'de rüzgârın güney yönlerden kuvvetlenerek saatte 40 ila 60 kilometre hıza ulaşabileceği tahmin ediliyor. Yetkililer, kuvvetli rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.

EGE DENİZİ İÇİN FIRTINA UYARISI

Ege Denizi'nde yarın rüzgârın güney ve güneybatıdan, yer yer güney güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın perşembe günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi öngörülüyor. Ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtilerek denizciler ve vatandaşlar uyarıldı.

