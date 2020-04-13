Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (13 Nisan 2020 Pazartesi) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 13 Nisan Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; Yeter ve Uğur arasında canlı yayın sonrası olanlara inanamayacaksınız! Çaresizlik ve yokluk içindeki Havva ve kızının büyük isyanı! Havva ve çocuklarını bırakarak Selvi’ye kaçan Harun canlı yayında! Hülya Karadeniz 4 yaşındaki Ecrin Karadeniz’i alarak kayıplara karıştı! Yusuf aylardır hasret kaldığı evladıyla canlı yayında kavuşacak! Merve’nin bebeğin babası Sinan Akkuş’un bebekle ilgili herkesi şoke edecek talebi ne? 4 aydır karısından hiçbir haber alamayan Paul’ün karısı Meltem’e haykırışı! Ruşen Beyin 22 yaş küçük eşiyle ilgili iddiaları herkesi şoke etti! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (13 Nisan 2020 Pazartesi) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 13 Nisan Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; Yeter ve Uğur arasında canlı yayın sonrası olanlara inanamayacaksınız! Çaresizlik ve yokluk içindeki Havva ve kızının büyük isyanı! Havva ve çocuklarını bırakarak Selvi'ye kaçan Harun canlı yayında! Hülya Karadeniz 4 yaşındaki Ecrin Karadeniz'i alarak kayıplara karıştı! Yusuf aylardır hasret kaldığı evladıyla canlı yayında kavuşacak! Merve'nin bebeğin babası Sinan Akkuş'un bebekle ilgili herkesi şoke edecek talebi ne? 4 aydır karısından hiçbir haber alamayan Paul'ün karısı Meltem'e haykırışı! Ruşen Beyin 22 yaş küçük eşiyle ilgili iddiaları herkesi şoke etti! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

ESRA EROL 13 NİSAN PAZARTESİ CANLI YAYIN

13 Nisan Pazartesi günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

