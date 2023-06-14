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Esra Erol 13 Haziran Salı yayın izle

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Giriş: 14.06.2023 01:45
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (13 Haziran 2023 Salı) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam etti. 13 Haziran Salı günü canlı yayınlanan programda; karısı Şaziye kendisinden 10 yaş küçük Engin’e kaçtı, konuşulanlar, iddialar ve itiraflar ortalığı karıştırdı! Karısı Şaziye ve yanına Şaziye’nin yanına kaçtığı Engin Bahri ve Engin Bahri’nin karısı Sevgi Elif stüdyoya geliyor! Kocasından, çocuklarından vazgeçti, Hakan’a kaçtı, aradan 7 yıl geçti bu sefer Hakan peşimi bırakmıyor, ondan kurtulamıyorum dedi! Bugün yüzleşme vakti! Bergen ve Hakan canlı yayında karşı karşıya gelecek! “Esra Erol’da” programında yaşanan son gelişmeleri ATV'den izleyebilirsiniz...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (13 Haziran 2023 Salı) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam etti. 13 Haziran Salı günü canlı yayınlanan programda; karısı Şaziye kendisinden 10 yaş küçük Engin'e kaçtı, konuşulanlar, iddialar ve itiraflar ortalığı karıştırdı! Karısı Şaziye ve yanına Şaziye'nin yanına kaçtığı Engin Bahri ve Engin Bahri'nin karısı Sevgi Elif stüdyoya geliyor! Kocasından, çocuklarından vazgeçti, Hakan'a kaçtı, aradan 7 yıl geçti bu sefer Hakan peşimi bırakmıyor, ondan kurtulamıyorum dedi! Bugün yüzleşme vakti! Bergen ve Hakan canlı yayında karşı karşıya gelecek! "Esra Erol'da" programında yaşanan son gelişmeleri ATV'den izleyebilirsiniz...

ESRA EROL 13 HAZİRAN SALI YAYIN İZLE

13 Haziran Salı günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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