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Esra Erol 13 Ekim Çarşamba canlı yayın izle

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Giriş: 13.10.2021 16:37
Güncelleme:13.10.2021 16:37
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (13 Ekim 2021 Çarşamba) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 13 Ekim Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; Gülşen’den akılalmaz iddialar, herkesi şoke edecek itiraflar! Gülşen mi yoksa Mustafa mı doğru söylüyor? Mehmet’in yapacaklarına inanamayacaksınız! Gülfidan’dan son bir şans isteyen hamlesi şoke edecek! 8 aydır kayıp olan Fikriye Esra Erol’da bulundu! Fikriye ve Özkan arasında yüzleşme vakti! 39 yaşındaki kızı Ayşe 25 Mayıs’ta ortadan kayboldu! Kızlarının hayatlarından endişe eden anne babanın damatlarıyla ilgili büyük şüphesi! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (13 Ekim 2021 Çarşamba) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 13 Ekim Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; Gülşen'den akılalmaz iddialar, herkesi şoke edecek itiraflar! Gülşen mi yoksa Mustafa mı doğru söylüyor? Mehmet'in yapacaklarına inanamayacaksınız! Gülfidan'dan son bir şans isteyen hamlesi şoke edecek! 8 aydır kayıp olan Fikriye Esra Erol'da bulundu! Fikriye ve Özkan arasında yüzleşme vakti! 39 yaşındaki kızı Ayşe 25 Mayıs'ta ortadan kayboldu! Kızlarının hayatlarından endişe eden anne babanın damatlarıyla ilgili büyük şüphesi! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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13 Ekim Çarşamba günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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