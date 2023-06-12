Esra Erol 12 Haziran Pazartesi canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (12 Haziran 2023 Pazartesi) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 12 Haziran Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; yeni mağdurlar konuştu, Hacer Eser’in yaptıkları ortaya çıktı! Hacer gerçeklerle yüzleşmek için stüdyoya gelecek mi? Hayata yeniden tutunabilmek için savaş veren Tuncay beklenen ameliyata girdi! Tuncay’ın son durumu ve “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (12 Haziran 2023 Pazartesi) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 12 Haziran Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; yeni mağdurlar konuştu, Hacer Eser'in yaptıkları ortaya çıktı! Hacer gerçeklerle yüzleşmek için stüdyoya gelecek mi? Hayata yeniden tutunabilmek için savaş veren Tuncay beklenen ameliyata girdi! Tuncay'ın son durumu ve "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

12 Haziran Pazartesi günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.