Esra Erol 10 Kasım Çarşamba canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (10 Kasım 2021 Çarşamba) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 10 Kasım Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; skandal iddialar sonrası Gülten’den herkesi şoke edecek büyük itiraf! 50 yıllık kocasının çapkınlıklarından bıkan 72 yaşındaki Güler’in isyanı! Kübra’nın Sezer’e son teklifi ne? Büyük hesaplaşmada son perde! 20 gündür hiçbir haber alınamayan Özge ve onu kaçırdığı iddia edilen Fatih nerede? Evin tapusunu da aldı, 5 ay önce ortadan kayboldu! Kızlarını sosyal medyada gören anne baba hayatının şokunu yaşadı! Aylardır hiçbir haber alınamayan Hatun’un görüntüleri herkesi şoke edecek! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (10 Kasım 2021 Çarşamba) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 10 Kasım Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; skandal iddialar sonrası Gülten'den herkesi şoke edecek büyük itiraf! 50 yıllık kocasının çapkınlıklarından bıkan 72 yaşındaki Güler'in isyanı! Kübra'nın Sezer'e son teklifi ne? Büyük hesaplaşmada son perde! 20 gündür hiçbir haber alınamayan Özge ve onu kaçırdığı iddia edilen Fatih nerede? Evin tapusunu da aldı, 5 ay önce ortadan kayboldu! Kızlarını sosyal medyada gören anne baba hayatının şokunu yaşadı! Aylardır hiçbir haber alınamayan Hatun'un görüntüleri herkesi şoke edecek! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

10 Kasım Çarşamba günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.