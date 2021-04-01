Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (1 Nisan 2021 Perşembe) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 1 Nisan Perşembe günü canlı yayınlanan programda; küçük elti Hamide tavırlarıyla herkesi şoke etti! Muammer onu neyle tehdit etti! Ebru canlı yayından sonra her şeyi itiraf etti mi? Muammer ve karısı arasında yüzleşme vakti! 100 gün evli kaldı, başına gelmeyen kalmadı! Kardeşi Esra’yı aramaya gelen Nuri’nin kardeşiyle ilgili büyük şüphesi! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (1 Nisan 2021 Perşembe) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 1 Nisan Perşembe günü canlı yayınlanan programda; küçük elti Hamide tavırlarıyla herkesi şoke etti! Muammer onu neyle tehdit etti! Ebru canlı yayından sonra her şeyi itiraf etti mi? Muammer ve karısı arasında yüzleşme vakti! 100 gün evli kaldı, başına gelmeyen kalmadı! Kardeşi Esra'yı aramaya gelen Nuri'nin kardeşiyle ilgili büyük şüphesi! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

1 Nisan Perşembe günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.