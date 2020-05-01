Esra Erol 1 Mayıs Cuma tek parça izle |Video

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (1 Mayıs 2020 Cuma) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 1 Mayıs Cuma günü canlı yayınlanan programda; kaçırılan evladını aramak için gelen Semra’nın anlattıklarıyla şoke etti! Semra 4 yıldır görmediği annesine canlı yayında kavuştu mu? Sema Badan kaçtı mı kaçırıldı mı? Sema Halit Asıltürk tarafından zorla mı tutuluyor? Halit Sema’yı özgür bırakacak mı? Sema’nın herkesten sakladığı büyük sır ne? Efkan çocuğu Ziyade’ye teslim edecek mi? 27 Nisan Pazartesi gününden beri kayıp olan Dilek Yazgan nerede? Dilek neden 3 çocuğunu bırakıp ortadan kayboldu? 14 aydır kayıp olan ve tedavi gördüğü hastanede ortadan kaybolan Sevcan Şentürk’ün başına ne geldi? Necmettin Beyin kayıp olan karısı Sevcan’la ilgili büyük şüphesi! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri tek parça izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (1 Mayıs 2020 Cuma) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 1 Mayıs Cuma günü canlı yayınlanan programda; kaçırılan evladını aramak için gelen Semra'nın anlattıklarıyla şoke etti! Semra 4 yıldır görmediği annesine canlı yayında kavuşacak! Sema Badan kaçtı mı kaçırıldı mı? Sema Halit Asıltürk tarafından zorla mı tutuluyor? Halit Sema'yı özgür bırakacak mı? Sema'nın herkesten sakladığı büyük sır ne? Efkan çocuğu Ziyade'ye teslim edecek mi? 27 Nisan Pazartesi gününden beri kayıp olan Dilek Yazgan nerede? Dilek neden 3 çocuğunu bırakıp ortadan kayboldu? 14 aydır kayıp olan ve tedavi gördüğü hastanede ortadan kaybolan Sevcan Şentürk'ün başına ne geldi? Necmettin Beyin kayıp olan karısı Sevcan'la ilgili büyük şüphesi! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri tek parça izle...

ESRA EROL 1 MAYIS CUMA TEK PARÇA İZLE