Anne-kız gözaltına alınmıştı! Sami Kırkuşu olayında mahkemeden karar!

Taksi şoförünün beyanı ve yayın sırasında gelen ihbarlar doğrultusunda Antalya'da sabahın erken saatlerinde operasyon düzenlendi.

Sibel Yılmaz, kızı Seyhan, kız kardeşi ve eniştesi polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. İzleyici, Yılmaz'ın en son evlendiği eşinin de ani bir kalp krizinden öldüğünü, ancak bu ölümün de şüpheli olduğunu söyledi.

Kaynak: ATV