11 Aralık 2025, Perşembe
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.12.2025 11:01
Anne-kız gözaltına alınmıştı! Sami Kırkuşu olayında mahkemeden karar!

Antalya'da falezlerde cansız bedeni bulunan 44 yaşındaki Sami Kırkuşu'nun ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında, şüpheli sevgilisi Sibel Yılmaz ve ailesi gözaltında alınmıştı. Müge Anlı, bugünkü yayınında mahkemeden çıkan kararı canlı yayında açıkladı.

Antalya Muratpaşa'da 30 metrelik falezlerin alt kısmında yürüyüş yapan vatandaşlar, kayalık alanda hareketsiz duran bir kişiyi fark ederek durumu polise bildirdi. Bölgeye sevk edilen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri, dik yamaç nedeniyle güçlükle yapılan çalışmanın ardından Sami Kırkuşu'nun cansız bedeni bulundu.

44 yaşındaki dört çocuk babası Sami Kırkuşu'nun ölümü "şüpheli ölüm" olarak kayıtlara geçti. Sami Kırkuşu'nun eşi Cemile Kırkuşu, eşinin yıllar önce ilişki yaşadığı Sibel Yılmaz ile yeniden görüşmeye başladığını ve bu durumun ölümle bağlantılı olabileceğini öne sürdü.

İddiaların ardından canlı yayına katılan Sibel Yılmaz, olay gününe dair bazı detayları paylaşsa da zamanlamalar arasında ciddi tutarsızlıklar olduğu fark edildi. Olay yerinde yapılan keşifte Yılmaz'ın ifadelerindeki çelişkiler dikkat çekti.

ANTALYA'DA ŞAFAK OPERASYONU

Müge Anlı yayınına bağlanan bir taksi şoförü, olay gecesi Sibel Yılmaz'ın taksisine bindiğini ve panik içinde "Sevgilim falezlerden atladı" dediğini anlattı.

Taksi şoförünün beyanı ve yayın sırasında gelen ihbarlar doğrultusunda Antalya'da sabahın erken saatlerinde operasyon düzenlendi.

Sibel Yılmaz, kızı Seyhan, kız kardeşi ve eniştesi polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. İzleyici, Yılmaz'ın en son evlendiği eşinin de ani bir kalp krizinden öldüğünü, ancak bu ölümün de şüpheli olduğunu söyledi.

Bugün ise Müge Anlı, diğer kişilerin serbest bırakıldığını, Sibel Yılmaz'a ise adli kontrol şartı uygulandığını açıkladı.

