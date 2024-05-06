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Casper Nirvana x600 ve x700 Intel Series 1 işlemci ile yenilendi!

Giriş Tarihi: 06.05.2024
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Casper Nirvana x600 ve x700 Intel Series 1 işlemci ile yenilendi!

Dünyadaki trend teknolojileri kullanıcılarıyla buluşturan Türkiye’nin teknoloji markası Casper, bir ilki daha gerçekleştirdi. Türkiye’de ilk defa Casper Nirvana X600 ve X700 dizüstü bilgisayarlarda yer alan Intel Series 1 işlemciler, gelişmiş donanım ve tasarım özellikleriyle profesyonellere olağanüstü pil ömrü, üst düzey performans ve verimlilik sağlıyor.

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