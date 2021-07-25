Hedef bir milyon yazılımcı! Dev programa yoğun talep

CUMHURBAŞKANIMIZIN DESTEĞİNİ DAİMA YANIMIZDA HİSSEDİYORUZ

Çevrimiçi eğitimlerin programlama dillerinden siber güvenliğe, mobil uygulama geliştirmeden çocuklara yönelik özel robotik kodlamaya kadar birçok alanda hız kesmeden devam ettiğine vurgu yapan Sayan, "Temennimiz pandeminin etkilerinin azalması ile birlikte çevrimiçi olarak verdiğimiz eğitimlerin yüz yüze devam etmesi. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu yenilikçi vizyonu, gençlerimize verdiği değeri, bağımsız ve güçlü bir Türkiye idealine olan inancını en güçlü şekilde paylaşıyoruz. Daima yanımızda hissettiğimiz desteği için minnettarız. Yakın bir gelecekte, özellikle bilişim alanında eğitim hayatına devam edecek gençlerimizden BTK Akademi'den eğitim almayan hiç kimse kalmayacak. Bu hedefe ulaşacağımıza inanıyoruz" dedi.

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