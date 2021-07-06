Devlet oyun sektörü için harekete geçti: Yazılım ve personel için 100 bin dolar

Satın alınacak ya da kiralanacak yazılımların masrafları ile istihdam edilecek en fazla 2 personelin ücreti için destek sağlanıyor. Yazılım masrafının yıllık yüzde 50'si 50 bin dolara kadar, istihdam edilecek 2 personelin brüt ücretleri de personel başına 25 bin dolara kadar karşılanıyor.