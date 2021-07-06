Devlet oyun sektörü için harekete geçti: Yazılım ve personel için 100 bin dolar
Devlet dijital çağın gerçeği olan oyun sektörü için harekete geçti. İki ‘Unicorn’un çıktığı oyun sektörü destekleniyor. Ticaret Bakanlığı oyun geliştirmek isteyenlere yazılım ve personel için 100 bin, yurt dışına satmak isteyenlere de komisyon masrafları için 100 bin dolara varan destek sağlıyor. İşte bütün detaylar...
Türk oyun sektörü son yıllarda başarılarıyla kendinden söz ettiriyor. Peak Games'in ardından Dream Games de milyar dolarlık değerleme ulaşarak oyun sektöründen çıkan ikinci unicorn olurken, bu alana ilgi giderek artıyor.
Oyun geliştirmek ya da oyunuyla yurt dışına açılmak isteyen gençler için pek çok destek de sağlanıyor. Ticaret Bakanlığı'nın oyun sektörüne ilişkin 2 ayrı desteği bulunuyor.
Bilgisayar Oyunu-Mobil Uygulama Geliştirme Desteği ile 100 bin dolara, Bilgisayar Oyunu- Mobil Uygulama Komisyon Desteği ile de 100 bin dolara varan desteğin yolu açılıyor. İşte girişimcilerin yararlanabileceği desteklerin detayları...
YURT DIŞINA AÇILMAK KOLAY
Yaptığı bilgisayar oyunu ya da mobil uygulamayı yurt dışına satmak isteyenler için de Bilgisayar Oyunu-Mobil Uygulama Komisyon Desteği devreye giriyor.
Yapılan bilgisayar oyunu veya mobil uygulamanın yurt dışına satışına yönelik platformlarda oluşan komisyon giderleri için Ticaret Bakanlığı destek veriyor.
Oyun/ uygulama başına giderlerin yüzde 50'si 100 bin dolara kadar karşılanıyor. Destekten yararlanmak için satışa sunulan oyunun komisyon giderlerine ilişkin ödeme belgesi ve faturayla birlikte başvurmak gerekiyor.
YAZILIM VE PERSONELE 100 BİN DOLAR
Ticaret Bakanlığı'nın Bilgisayar Oyunu-Mobil Uygulama Geliştirme Desteği ile bilgisayar oyunu veya mobil uygulama geliştirmek isteyenlere, yazılım ve yetkin personel ihtiyacı için 100 bin dolara kadar destek veriliyor.
Satın alınacak ya da kiralanacak yazılımların masrafları ile istihdam edilecek en fazla 2 personelin ücreti için destek sağlanıyor. Yazılım masrafının yıllık yüzde 50'si 50 bin dolara kadar, istihdam edilecek 2 personelin brüt ücretleri de personel başına 25 bin dolara kadar karşılanıyor.
NASIL YARARLANILIYOR?
Destekten yararlanmak için proje bilgilerini Ticaret Bakanlığı ile paylaşmak ve ön başvuruda bulunmak gerekiyor. Detaylı bilgi, Ticaret Bakanlığı'nın firmaların desteklere daha kolay ulaşması ve yararlanması için hayata geçirdiği 'kolaydestek.gov.tr' uygulamasından alınabiliyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: Kabine Toplantısı bitti mi? 5 Temmuz Kabine Toplantısı kararları açıklandı mı? Bayram tatili süresi...
- e-Okul sorgulama: Çocuğum hangi okula gidecek? 2021-2022 ilkokul 1. sınıf, ortaokul 5. sınıf kayıtları ne zaman?
- İşçilerin maaş zammı netleşiyor... Taşeron ve kamu işçisi 2021-2022 maaş zammı ne kadar olacak? Toplu iş sözleşmesi...
- Çocuğum hangi okula gidecek? 2021-2022 kayıt sorgulama nasıl yapılır? E-okul kayıt sorgulama ekranı...
- Doping geldi, ikinci el için uyarı! Araba alacaklar dikkat! 2. el araba fiyatları yükselecek mi?
- Detaylar belli oluyor... Kurban Bayramı'nda yasak var mı? 20-21-22-23 Temmuz'da sokağa çıkma yasağı olacak mı?
- Bedelli askerlik ücreti 2021 Temmuz zammı ne kadar oldu? İkinci dönem bedelli askerlik fiyatı kaç lira oldu?
- Kurbanlık fiyatları 2021: Kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL? Küçükbaş ve büyükbaş hayvan fiyatları belli oldu mu? A101, Migros...
- Kabine Toplantısı son dakika: Bayram tatili kaç gün oldu? Kurban Bayramı tatili 9 gün mü, 11 gün mü olacak?
- Tozu dumana kattı, tahtını kırıyor! Altın fiyatları karşısında rüzgar esecek! Uzman isimden önemli uyarı! Yaz düğünleri sonrasında...
- 36 ay vade ile 50.000, 70.000, 100.000 TL'ye kadar kredi fırsatı! Emekliye müjde! Düşük ve faizsiz...
- Emekliye 2.000 TL! Kurban Bayramı ikramiyesi zamlanacak mı? 2021 2. emekli ikramiyesi ne zaman verilecek?