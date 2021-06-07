Yeni nesil mesleklere dev prim desteği! Türkiye'den bilgi teknolojileri ve yazılım atağı

STRATEJİ BELGESİ EYLÜL'DE

Geleceğin işleri odaklı işgücü dönüşümü hızlandırılacak. Her bir sektör için yetenek haritaları çıkarılarak işgücü planlaması yapılacak. Bakanlık, Genç İstihdam Ulusal Strateji Belgesi'nin Eylül sonunda yaşama geçirecek. Aynı dönemde mesleki eğitim merkezlerini gençler için daha cazip kılmak için burada verilen ücretlerde iyileşme yapılacak. Yapılacak yasal düzenlemeyle burada eğitim gören öğrencilerin ücretleri kamu tarafından karşılanarak işveren üzerindeki yükler kaldırılacak.