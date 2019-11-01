Google 2.1 milyar dolara Fitbit'i satın almak için anlaştı
ABD'li teknoloji devi Google, giyilebilir egzersiz ekipmanları üreticisi Fitbit'i 2,1 milyar dolar bedelle satın almak için anlaşmaya vardığını açıkladı.
Google'ın Cihazlar ve Hizmetlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Rick Osterloh, anlaşmayı şirketin blogundan duyurdu. Anlaşmayla Google, Fitbit hisselerinin tamamı için 2,1 milyar dolar ödemeyi kabul etti.
FAALİYETE DEVAM EDECEK
Devir işlemlerinin ardından Fitbit, Google çatısı altında ve kendi adıyla müstakil bir şirket olarak faaliyetini sürdürecek.
100 MİLYONDAN FAZLA SATTI
Kalp atış hızı, gün içinde atılan adım, uyku kalitesi gibi kişisel sağlık ve etkinlik bilgilerini dijital olarak izlemeyi sağlayan giyilebilir cihazlar üreten şirket, bugüne kadar 100 milyondan fazla cihaz sattı.
28 MİLYON KULLANICI VAR
Şirketin halen dünya genelinde 28 milyon aktif kullanıcısı bulunuyor. Google, daha önce "Wear OS" adı verdiği işletim sistemi ve uygulamalarla, giyilebilir cihazlar alanına adım atmıştı.
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