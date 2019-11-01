01 Kasım 2019, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Google 2.1 milyar dolara Fitbit'i satın almak için anlaştı

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 01.11.2019 Güncelleme Tarihi: 01.11.2019
RESMEN AÇIKLANDI! DEV ANLAŞMA

ABD'li teknoloji devi , giyilebilir egzersiz ekipmanları üreticisi 'i 2,1 milyar dolar bedelle satın almak için anlaşmaya vardığını açıkladı.

'ın Cihazlar ve Hizmetlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Rick Osterloh, anlaşmayı şirketin blogundan duyurdu. Anlaşmayla Google, hisselerinin tamamı için 2,1 milyar dolar ödemeyi kabul etti.

FAALİYETE DEVAM EDECEK

Devir işlemlerinin ardından Fitbit, Google çatısı altında ve kendi adıyla müstakil bir şirket olarak faaliyetini sürdürecek.

100 MİLYONDAN FAZLA SATTI

Kalp atış hızı, gün içinde atılan adım, uyku kalitesi gibi kişisel sağlık ve etkinlik bilgilerini dijital olarak izlemeyi sağlayan giyilebilir cihazlar üreten şirket, bugüne kadar 100 milyondan fazla cihaz sattı.

28 MİLYON KULLANICI VAR

Şirketin halen dünya genelinde 28 milyon aktif kullanıcısı bulunuyor. Google, daha önce "Wear OS" adı verdiği işletim sistemi ve uygulamalarla, giyilebilir cihazlar alanına adım atmıştı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER TEKNOLOJİ HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN