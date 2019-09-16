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Rus uçağı İstanbul'da! MC-21 ilk uluslararası uçuşunu yaptı

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 16.09.2019
RUS UÇAĞI İSTANBUL'DA! MC-21'DEN İLK...

Rusya’nın orta mesafeli yolcu uçağı , ilk uluslararası uçuşunu Jukovski Havalimanı’ndan İstanbul Havalimanı’na gerçekleştirdi. Uçak, için İstanbul’a geldi.

İlk iç hatlar uçuşunu 2017 yılında gerçekleştiren orta mesafeli yolcu uçağı, İstanbul için ilk uluslararası uçuşunu gerçekleştirdi. Irkut Corporation tarafından tasarlanan uçağın ilk teslimatının 2021 yılında yapılması bekleniyor.


TEKNOFEST'TE 4 RUS UÇAĞI

Resmi olarak yarın başlayacak Teknofest'te, Rusya'dan 4 uçak katılacak. Orta mesafeli yolcu uçağı MC-21'in yanı sıra; kısa mesafeli SSJ-100 yolcu uçağı, amfibi uçağı Be-200 ve çok fonksiyonlu savaş uçağı Teknofest'te yer alacak.

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