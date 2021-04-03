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İzmir'de kaçak kazıda 1500 yıllık mozaik bulundu

ilçesinde 2 şüpheli tarafından kaçak kazı yapılan bölgede üzerinde, 'Kilisenin ihtiyar heyetinden bir erkeğin ailesinin esenliği için yaptırıldığına' dair yazı bulunan 1500 yıllık mozaik ile dönemine ait manastır bulundu. Mozaikleri çıkarmaya çalışırken yakalanan 2 şüpheli, haklarında kapsamında soruşturma başlatılarak, serbest bırakıldı.

TARİH DHA
Giriş Tarihi: 03.04.2021
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İzmir'de kaçak kazıda 1500 yıllık mozaik bulundu

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'nın Yavruüstü mevkisinde, araçla ulaşım imkanı bulunmayan dağlık alanda bulunan birinci derecede arkeolojik SİT alanında kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

'nın koordinesinde 30 Mart Salı günü bölgeye giden ekipler, 2.5 metre derinliğinde kazı yapan K.A. ve M.T. adlı şüphelileri, toprak altındaki tarihi kalıntıları çıkarmaya çalışırken yakaladı.

Jandarma ekipleri, yetkililerine bilgi verdi. Müzeden gelen uzmanlar, yaptıkları incelemede, dönemine ait manastır kalıntısı ve dünyada eşine az rastlandığı belirtilen 1500 yıllık mozaik olduğunu belirledi. Bölge koruma altına alındı.

3 metreye 1.5 metre ölçülerinde olan mozağin üzerinde sarmaşık motifleri ile 'kilisenin ihtiyar heyetinden bir erkeğin ailesinin esenliği için yaptırıldığına' dair yazı yer aldığı görüldü. Mozaikler, çalışmaların ardından müzeye götürülecek. Manastır için de ayrıca çalışma yapılacağı belirtildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, haklarında kapsamında adli soruşturma başlatılarak, serbest bırakıldı.

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