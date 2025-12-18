Eksik Cimbom kupada zafer peşinde! Galatasaray-Başakşehir muhtemel 11’leri

18 Aralık 2025, Perşembe
Giriş: 18.12.2025 08:27
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray RAMS Başakşehir'i evinde konuk edecek. Sarı kırmızılılarda Afrika Kupası ve sakatlıklar nedeniyle çok sayıda önemli isim forma giyemeyecek. Karşılaşma saat 20.30'da ATV'den canlı olarak yayınlanacak. İşte Okan Buruk'un muhtemel 11'i...

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk haftasında Galatasaray saat 20.30'da RAMS Park'ta Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.

CİMBOM'UN GRUPTAKİ EN ZORLU MAÇI

Sarı-kırmızılılar bu maçın ardından Türkiye Kupası'nda sırasıyla Fethiyespor, İstanbulspor ve Corendon Alanyaspor ile mücadele edecek.
Son Türkiye Kupası şampiyonu Galatasaray, bu sezon kupadaki macerasına gruplardan başlayacak.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Günay, Sallai, Arda, Abdülkerim, Kazımcan, Berkan, Sara, Ahmed, Yunus, Barış, Icardi.

Başakşehir: Muhammed, Onur, Opoku, Duarte, Ebosele, Onur, Fayzullayev, Umut, Harit, Da Costa, Shomurodov.

Okan Buruk'un bu maçta zorunlu olarak fazla süre bulamayan isimlere forma vermesi bekleniyor (AA)Okan Buruk'un bu maçta zorunlu olarak fazla süre bulamayan isimlere forma vermesi bekleniyor (AA)

TÜRKİYE KUPASI'NDA 4. RANDEVU

Galatasaray ile Başakşehir, Türkiye Kupası'nda bugüne kadar 3 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda turuncu-lacivertliler 2 kez galip ayrılırken, 1 maç da berabere sona erdi. Bu mücadelelerde Başakşehir 7, Galatasaray da 5 kez rakip fileleri havalandırdı.

İki takım bu sezon Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşılaşırken, Galatasaray maçı 2-1'lik skorla kazandı.

Sarı kırmızılılarda Barış Alper Yılmaz'ın bu maçta da öne çıkması bekleniyor (İHA)Sarı kırmızılılarda Barış Alper Yılmaz'ın bu maçta da öne çıkması bekleniyor (İHA)

SON 10 MAÇ CİMBOM ÜSTÜN

İki takım arasında oynanan 8'i Süper Lig, 2'si de Türkiye Kupası olmak üzere son 10 maçta Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 7, turuncu-lacivertliler de 1 kez galip geldi. 2 karşılaşma ise berabere tamamlandı.

FARKLI SKORLAR

Galatasaray, Başakşehir'i 7-0 mağlup ederek rekabetteki en farklı skoru elde etti. Turuncu-lacivertliler ise sarı-kırmızılıları en farklı 5-1 ve 4-0'lık skorlarla yendi. İki takım arasında ayrıca 3-3 gibi gollü bir müsabaka da bulunuyor.

Galatasaray 2022'de rakibini 7-0'lık skorla geçmeyi başarmıştı (AA)Galatasaray 2022'de rakibini 7-0'lık skorla geçmeyi başarmıştı (AA)

İKİ İSİM 4. KEZ RAKİP

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin bugüne kadar 4 kez rakip oldu. Bu mücadelelerde Buruk sarı-kırmızılıları çalıştırırken, Şahin de Antalyaspor ve Başakşehir'in başındaydı. Geride kalan 4 maçtan da Okan Buruk sahadan galip ayrıldı.

OSIMHEN, JAKOBS VE LEMINA AFRİKA ULUSLAR KUPASI'NDA

Galatasaray'da 3 futbolcu, Fas'ta düzenlenecek Afrika Uluslar Kupası'nda milli takımlarının kadrosunda olmasından dolayı Başakşehir maçında yer alamayacak. Victor Osimhen, Ismail Jakobs ve Mario Lemina, kupada milli takımları elene kadar sarı-kırmızılılardan ayrı kalacak.

Sakatlıkları bulunan Wilfried Singo ile kaleci Uğurcan Çakır da oynamayacak. Bahis soruşturması kapsamında hak mahrumiyeti cezası olan Eren Elmalı ile tutuklu bulunan Metehan Baltacı da kadroda olmayacak.

Victor Osimhen kritik karşılaşmada forma giyemeyecek (ahaber.com.tr)Victor Osimhen kritik karşılaşmada forma giyemeyecek (ahaber.com.tr)

GALATASARAY KUPAYI 19 KEZ KAZANDI

Türkiye Kupası'nı en çok kazanan takım olan Galatasaray, 19 kez bu kupayı müzesine götürdü. Son Türkiye Kupası şampiyonu sarı-kırmızılılar, 14 Mayıs 2025 tarihinde Gaziantep'te oynanan finalde Trabzonspor'u 3-0'lık skorla mağlup etmişti.
Başakşehir ise Türkiye Kupası'nda bugüne kadar 2 kez final oynadı ve kaybetti.

HALİL UMUT MELER DÜDÜK ÇALACAK

Galatasaray ile Başakşehir arasında oynanacak maçı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ile Esat Sancaktar yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Ömer Faruk Turtay olacak.

