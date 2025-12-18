Eksik Cimbom kupada zafer peşinde! Galatasaray-Başakşehir muhtemel 11’leri

Sarı kırmızılılarda Barış Alper Yılmaz'ın bu maçta da öne çıkması bekleniyor (İHA)



SON 10 MAÇ CİMBOM ÜSTÜN

İki takım arasında oynanan 8'i Süper Lig, 2'si de Türkiye Kupası olmak üzere son 10 maçta Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 7, turuncu-lacivertliler de 1 kez galip geldi. 2 karşılaşma ise berabere tamamlandı.



FARKLI SKORLAR

Galatasaray, Başakşehir'i 7-0 mağlup ederek rekabetteki en farklı skoru elde etti. Turuncu-lacivertliler ise sarı-kırmızılıları en farklı 5-1 ve 4-0'lık skorlarla yendi. İki takım arasında ayrıca 3-3 gibi gollü bir müsabaka da bulunuyor.

Galatasaray 2022'de rakibini 7-0'lık skorla geçmeyi başarmıştı (AA)

İKİ İSİM 4. KEZ RAKİP

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin bugüne kadar 4 kez rakip oldu. Bu mücadelelerde Buruk sarı-kırmızılıları çalıştırırken, Şahin de Antalyaspor ve Başakşehir'in başındaydı. Geride kalan 4 maçtan da Okan Buruk sahadan galip ayrıldı.

OSIMHEN, JAKOBS VE LEMINA AFRİKA ULUSLAR KUPASI'NDA

Galatasaray'da 3 futbolcu, Fas'ta düzenlenecek Afrika Uluslar Kupası'nda milli takımlarının kadrosunda olmasından dolayı Başakşehir maçında yer alamayacak. Victor Osimhen, Ismail Jakobs ve Mario Lemina, kupada milli takımları elene kadar sarı-kırmızılılardan ayrı kalacak.

Sakatlıkları bulunan Wilfried Singo ile kaleci Uğurcan Çakır da oynamayacak. Bahis soruşturması kapsamında hak mahrumiyeti cezası olan Eren Elmalı ile tutuklu bulunan Metehan Baltacı da kadroda olmayacak.