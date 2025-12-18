GAİN Medya soruşturmasında gelişme! Sunucu Okan Karacan gözaltında

18 Aralık 2025, Perşembe
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.12.2025 09:06 Güncelleme: 18.12.2025 09:15
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen GAİN Medya soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. Bu kapsamda sunucu Okan Karacan gözaltına alındı.

Dijital içerik platformu Gain Medya'ya dün yasadışı bahis operasyonu düzenlendi.

Anahat Holding bünyesindeki GAİN Medya ve diğer bağlı şirketlere jandarmanın düzenlediği operasyonda, holding ve şirket yetkilisi 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin suçtan kaynaklanan gelirle elde ettiği mallara el konulurken, GAIN Medya'ya bağlı tüm kuruluşlara TMSF kayyum olarak atandı. Soruşturma kapsamında sunucu Okan Karacan gözaltına alındı.

