Galatasaray, Okan Buruk ile sözleşme imzaladı! Buruk’tan Mourinho sözleri

ERDEN TİMUR'UN İSTİFASI SONRASI AYRILMAYI DÜŞÜNEN FUTBOLCU VAR MI?

Erden Timur'un ayrılığıyla birlikte transferinde katkı olduğu oyuncuların olduğu iddia ediliyor. Ayrılmayı düşünen futbolcu var mı? Erden beyin ayrılırken 'Tutunacak bir dalım kalmadı' demişti. Öncesinde veya sonrasında kendisiyle konuştunuz mu?

Okan Buruk: Oyuncularımızla hep iletişim içindeyiz. Oyuncularım buraya tutkuyla bağlı. Erden bey de burada olmasa da hep bizimle birlikte. Hepimizin Galatasaray'a adanmış bir hayatı olduğu için oyuncularımın ayrılığı ile ilgili bir durum yok. Ayrılmak istediğimiz birçok oyuncu olabilir. Bizim devam etmek istediğimiz oyuncular var. Aynı konsantrasyonla oyuncularımız elinden geleni yapacak.

Dursun Özbek: Erden kardeşimi Galatasaray'a 2016'da ben davet ettim. Benim forma sponsorum olması için ikna ettim. Galatasaray Spor Kulübü ile ilk tanışması 2016'da oldu. Benden sonra da yine Galatasaray'la ilişkisi hiç kesilmedi. Her zaman Galatasaray'a bağlı ve hizmet eden bir arkadaşımız. Yeni dönemde bizimle çalışmayacağını söyledi. Ben kendisine devam etmesinin daha iyi olacağını düşünerek kendisine teklifte bulundum. Galatasaray Spor Kulübü diğer kulüplere hiç benzemiyor. Galatasaray eleştiriye çok açık bir kulüp. Eleştirileri dinlemek zorundasınız ve bunlardan faydalanmak zorundasınız. Galatasaray Spor Kulübü'nün çok dikkat ettiği hususlardan biri de şeffaflık. Bu saydığım özellikle 1905'den değil 1481'den geliyor. Eleştiriye açık olmak, şeffaflık ve ekip çalışmasına yakın olmak. En önemlisi de hesap verebilir olmak. Bu esaslar içinde her yönetim eleştirilmişti. Benim bir önceki dönemimi ve rahmetli Mustafa Cengiz'in dönemini hatırlayın. Erden kardeşim için de benzer eleştiriler ve söylemler gündeme geldi. Bugün bana 'Daha önceki dönemizideki gibi değilsiniz' deniyor. Erden kardeşim genç ve hassas bir kardeşim. Bunlardan etkilendiğini düşünüyorum. Erden kardeşimin Galatasaray'a verdiği katkılar devam edecektir. Her zaman kapımız kendisine açık. İyi bir Galatasaraylı olmanın gerekliliklerini Erden kardeşim de zamanı gelince yapar. Galatasaray dediğimiz zaman 500 yıllık bir çınardan bahsediyoruz. 500 yıllık çınarın ne kadar çok dalı vardır. Eğer tutunacak bir dal ararsan mutlaka vardır. Galatasaray'ın getirdiği esaslar çerçevesinde Galatasaray'daki bütünlük ve beraberlik hiçbir zaman bozulmaz. Galatasaraylı eleştiriler, ortak akıllara hareket etmeyi arar. Zaten bu yüzden Türkiye'nin en büyük kulübü ve en büyük sivil toplum örgütü. Avrupa'da tanınmasının en önemli sebebi de budur. Bütün bunların çerçevesinde Erden kardeşimin Galatasaraylılığı hiçbir zaman tartışılmaz. Galatasaray'ın saydığım bu değerlerine dikkat etmek lazım. Genç olmasının etkisiyle bugün bu kararı aldı. Ben kendisini beraber çalışmaya davet etmiştim.