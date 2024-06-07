Galatasaray, Okan Buruk ile sözleşme imzaladı! Buruk'tan Mourinho sözleri
Süper Lig'de iki sezon üst üste şampiyonluğu göğüsleyen Galatasaray'da sözleşmesi sona eren teknik direktör Okan Buruk yeni mukaveleye imza attı. Buruk, basın mensubunun kendisine yönelttiği Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho ile ilgili soruya gülerek cevap verdi.
Süper Lig'de son iki sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da Okan Buruk dönemi devam ediyor. Gösterdiği müthiş performansla rekorları altüst eden başarılı teknik adam bugün yeni sözleşmeye imza attı.
MAAŞI BELLİ OLDU
Galatasaray'da diğer hocalara göre nispeten daha az kazanan Okan Buruk'un maaşı 60 milyon lira seviyelerine çekilecek.
DURSUN ÖZBEK İLE BASIN KARŞISINDA
Okan Buruk için düzenlenen basın toplantısına Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de katıldı.
OKAN BURUK: ASIL WINNER GALATASARAY
Okan Buruk: Videonun sonu Winner Okan Buruk olarak bitti ama asıl winner her zaman Galatasaray. Her zaman kupalara aday olan, kazanmak isteyen ve Türk futbolunda en çok kupa kazanan takım Galatasaray. Biz de ona hizmet etmeye çalışıyoruz. İki sene önce burada ilk imza töreniyle başlamıştık. Beni buraya layık gördüğü için sayın başkanıma teşekkür etmek istiyorum.
İki yılı şampiyonlukla bitirdik. Galatasaray taraftarına verdiğimiz bir söz vardı. 2 senede kazandığımız 3 kupa, Avrupa'da oynadığımız oyun, Şampiyonlar Ligi'nde adımızı yeniden duyurmak çok önemliydi. İlk gün ne düşünüyorsak şu anda da aynı şekilde devam ediyoruz. Her sene zorlaşarak devam ediyor. Tekrar benimle bu göreve devam etmek isteyen başkanımıza ve taraftarımıza teşekkür ediyorum. Daha nice kupa ve başarılara ulaşacağız.
DURSUN ÖZBEK: HOCAMIZ BOŞ MUKAVELEYİ İMZALADI
Dursun Özbek: Bundan tam 2 yıl önce yine burada Okan hocamızın imza töreninde sözlerime şöyle başlamıştım: Bugün Galatasaray için yeni bir başlangıç ve uzun vadeli planlarımızın ilk adımı.
İşte bu sözlerle iki yıl sonra Okan hocamla yine buradayız. Berbaerce inandığımız şeyleri başarmış olmanın gururuyla karşınızdayız. Bir önceki sezonu 13. bitiren takımı yeniden planlayarak sezona başlamak ve Cumhuriyet'in 100. yılında şampiyon olmak. İkinci sezonda Süper Kupa'yı kazanıp yine şampiyon olmak... İnanıyorum ki yolun çok daha başındayız. Kazanılacak çok başarı ve kupalar var. Aynı iki yıl önce olduğu gibi hocamız hiçbir rakam konuşmadı. Çok samimi söylüyorum boş mukaveleye imzasını attı. Elbette biz kendisini bu konuda madur etmeyeceğiz. Yönetim de gerekeni yapacak. Galatasaray'ın son 2 yılda başarılarıyla yarattığı bu hakimiyetin rakiplerimizde birtakım planlamara ittiğini hep beraber izliyoruz. Onları sahada kalmaya davet ediyorum. Umarım rekabetin sahada olması gerektiğini kabul edip buna göre davranırlar. Bizim için sırada 5. yıldız var. Her Galatasaraylı için bundan daha önemli olan Avrupa'daki hedeflerimiz var. Bunun için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağımı bildirmek isterim. Mayıslar yine bizim olacak. Okan hocama, ekibine, Ali Yiğit kardeşime bu yeni dönemde sonsuz başarılar diliyorum. Hocamla imzaladığımız anlaşmanın Galatasaray için hayırlı olmasını diliyorum.
İMZAYI ATTI
Okan Buruk Galatasaray ile 2 yıllık sözleşmeye imza attı.
KUPA SÜRPRİZİ
Okan Buruk'un imza töreninde genç çalıştırıcıya kupa sürprizi yapıldı. Buruk'un kazandığı kupalar toplantı salonuna getirildi ve burada Başkan Dursun Özbek ile poz verdi.
OKAN BURUK: HAYALLERİMİ YAŞIYORUM
Mayıs 2019'da 'Küme düşer' denilen Rizespor'u ligde tuttuktan sonra Galatasaray'da şampiyonluk yaşayacaksınız deseler inanır mıydınız? Hedefleriniz neler?
Okan Buruk: Hedefim bir gün Galatasaray'a teknik direktör olabilmekti. Akhisar'da kupa kazanmak çok zordu. Bunu başarıdk. Ardından Başakşehir'de şampiyonluk ve Galatasaray'da iki şampiyonluk. Hayalimi yaşıyorum. İlk başta hedefimiz 5. yıldız. Galatasaray'ın hayalleri bitmiyor. Hiçbir camiaya benzemeyen özelliklerimiz var. Başarıyla mutlu olan bir camiayız. Bu sene daha tutkulu olmamız gerekiyor. Avrupa'da insanların ağzında bir tat bırakmıştık. Şampiyonlar Ligi'ne kalmak istiyoruz.
OKAN BURUK'TAN JOSE MOURINHO YORUMU
Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'ye gelmesinde bir katkınız olduğunu düşünüyor musunuz?
Okan Buruk: Görüşmelerde ben yoktum (Gülerek). Beşiktaş yeni bir teknik direktör getirdi. Trabzonspor bence Türkiye'nin en değerli hocalarından biri olan Abdullah Avcı ile devam ediyor. Dört takım da çok çekişmeli bir lig yaşayacak. Bizim avantajımız biraz daha bu ligi daha iyi bilmek. Bu rekorları kırıyorsak rakibimiz olduğu için kırıyoruz. Rakibimiz olmasa biz de belki 102 puana ulaşamayacaktık. Fenerbahçe ve bir önceki sezon Beşiktaş bizim performansımızı yukarı çeken takımlardı. Tek hedefimiz yine şampiyonluk. Rakibimizin veya hocasının kim olduğu bizim için önem taşımıyor. Kendi başarımıza odaklanacağız. İyi konsantre olduğumuzda bu ligin en favori takımı Galatasaray olacaktır.
Takımın gidişatını nasıl görüyorsunuz?
Dursun Özbek: 1996-2000 modeli Galatasaray'da çok önemli bir model. Şu an benzer bir havayı yakaladığımızı düşünüyorum. O dönem 4 sene üst üste şampiyon olduktan sonra Avrupa'da kupalar kaldırdık. Bu seneki hedeflerimiz o dönem yakaladığımız başarıları geçmek. Ben ve arkadaşlarım bu yüzden görevdeyiz. Bütün Galatasaraylılara şu mesajı vermek istiyoerum. Bunun için elimizden gelen tüm fedakarlığı yapacağız. Okan hocama ve oyunculara çok güveniyorum. Buradaki hüzüntüleri ve sevinçleri iki senedir beraber yaşıyoruz. Biz 2000 ruhunu yakaladık ve şimdi onu geçmeye çalışıyoruz.
Okan Buruk: Ben o dönemde kadrodaydım. O dönem Galatasaray'ın en başarılı dönemiydi. Umarım teknik direktör olarak da o başarıları yakalarız. Bu sene birçok rekor kırdık. Camia olarak kırıyoruz bu rekorları. Bu sene 17 maç üst üste galibiyet ve 102 puanlı şampiyonluk... Son dönemde bu başarılara yakın bir performans yoktu. Yeni başarılar için çok çalışacağız.
ERDEN TİMUR'UN İSTİFASI SONRASI AYRILMAYI DÜŞÜNEN FUTBOLCU VAR MI?
Erden Timur'un ayrılığıyla birlikte transferinde katkı olduğu oyuncuların olduğu iddia ediliyor. Ayrılmayı düşünen futbolcu var mı? Erden beyin ayrılırken 'Tutunacak bir dalım kalmadı' demişti. Öncesinde veya sonrasında kendisiyle konuştunuz mu?
Okan Buruk: Oyuncularımızla hep iletişim içindeyiz. Oyuncularım buraya tutkuyla bağlı. Erden bey de burada olmasa da hep bizimle birlikte. Hepimizin Galatasaray'a adanmış bir hayatı olduğu için oyuncularımın ayrılığı ile ilgili bir durum yok. Ayrılmak istediğimiz birçok oyuncu olabilir. Bizim devam etmek istediğimiz oyuncular var. Aynı konsantrasyonla oyuncularımız elinden geleni yapacak.
Dursun Özbek: Erden kardeşimi Galatasaray'a 2016'da ben davet ettim. Benim forma sponsorum olması için ikna ettim. Galatasaray Spor Kulübü ile ilk tanışması 2016'da oldu. Benden sonra da yine Galatasaray'la ilişkisi hiç kesilmedi. Her zaman Galatasaray'a bağlı ve hizmet eden bir arkadaşımız. Yeni dönemde bizimle çalışmayacağını söyledi. Ben kendisine devam etmesinin daha iyi olacağını düşünerek kendisine teklifte bulundum. Galatasaray Spor Kulübü diğer kulüplere hiç benzemiyor. Galatasaray eleştiriye çok açık bir kulüp. Eleştirileri dinlemek zorundasınız ve bunlardan faydalanmak zorundasınız. Galatasaray Spor Kulübü'nün çok dikkat ettiği hususlardan biri de şeffaflık. Bu saydığım özellikle 1905'den değil 1481'den geliyor. Eleştiriye açık olmak, şeffaflık ve ekip çalışmasına yakın olmak. En önemlisi de hesap verebilir olmak. Bu esaslar içinde her yönetim eleştirilmişti. Benim bir önceki dönemimi ve rahmetli Mustafa Cengiz'in dönemini hatırlayın. Erden kardeşim için de benzer eleştiriler ve söylemler gündeme geldi. Bugün bana 'Daha önceki dönemizideki gibi değilsiniz' deniyor. Erden kardeşim genç ve hassas bir kardeşim. Bunlardan etkilendiğini düşünüyorum. Erden kardeşimin Galatasaray'a verdiği katkılar devam edecektir. Her zaman kapımız kendisine açık. İyi bir Galatasaraylı olmanın gerekliliklerini Erden kardeşim de zamanı gelince yapar. Galatasaray dediğimiz zaman 500 yıllık bir çınardan bahsediyoruz. 500 yıllık çınarın ne kadar çok dalı vardır. Eğer tutunacak bir dal ararsan mutlaka vardır. Galatasaray'ın getirdiği esaslar çerçevesinde Galatasaray'daki bütünlük ve beraberlik hiçbir zaman bozulmaz. Galatasaraylı eleştiriler, ortak akıllara hareket etmeyi arar. Zaten bu yüzden Türkiye'nin en büyük kulübü ve en büyük sivil toplum örgütü. Avrupa'da tanınmasının en önemli sebebi de budur. Bütün bunların çerçevesinde Erden kardeşimin Galatasaraylılığı hiçbir zaman tartışılmaz. Galatasaray'ın saydığım bu değerlerine dikkat etmek lazım. Genç olmasının etkisiyle bugün bu kararı aldı. Ben kendisini beraber çalışmaya davet etmiştim.
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