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Fenerbahçe UEFA isim listesi açıklandı mı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.09.2024 13:59 Güncelleme: 05.09.2024 13:59
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Fenerbahçe UEFA isim listesi açıklandı mı?

Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertlilerin UEFA kadrosu merak ediliyor. Gözler 2024-2025 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Fenerbahçe'nin isim listesine çevrildi. Kadro bildirim sürecini tamamlayan Fenerbahçe'nin isim listesinde kimlerin olduğuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. İşte konuya ilişkin detaylar...

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