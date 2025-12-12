Viral
Tuğyan Ülkem Gülter’in arkadaşı Sultan Nur Ulu “cinayeti” itiraf mı etti? Güllü’nün patronu duyurdu
Yalova'da evinin terasından düşerek yaşamını yitiren şarkıcı Güllü'nün ölümündeki sır perdesi aralanırken, geçtiğimiz gün Güllü'nün kızı Tuğyan ile arkadaşı Sultan Nur Ulu, valizlerle yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalanmıştı. Yaşanan olayın ardından yeni gelişme yaşandı. Güllü'nün patronu Ferdi Aydın, sanatçının ölüm anında evde bulunan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun 'cinayeti' itiraf ettiğini öne sürdü.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 12.12.2025 19:41
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 19:56