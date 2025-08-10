Beşiktaş günün ikinci idmanını salonda yaptı

10 Ağustos 2025, Pazar
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.08.2025 17:10 Güncelleme: 10.08.2025 17:10
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi'nde 14 Ağustos Perşembe günü St. Patrick's ile sahasında oynayacağı 3. eleme turu rövanş maçının hazırlıklarına günün ikinci antrenmanıyla devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenmanda siyah-beyazlılar, salonda kuvvet ve koordinasyon çalışmaları gerçekleştirdi.

Siyah-beyazlılar, St. Patrick's karşılaşmasının hazırlıklarını yarın sürdürecek.

