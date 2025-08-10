Beşiktaş günün ikinci idmanını salonda yaptı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenmanda siyah-beyazlılar, salonda kuvvet ve koordinasyon çalışmaları gerçekleştirdi.

Siyah-beyazlılar, St. Patrick's karşılaşmasının hazırlıklarını yarın sürdürecek.