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Ankaragücü'nden TFF'ye Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş için flaş başvuru

MKE ANKARAGÜCÜ
Giriş Tarihi: 29.02.2024
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Ankaragücü’nden TFF’ye Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş için flaş başvuru

Son dakika spor haberleri | Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde karşılaştığı Fenerbahçe'nin futbolcusu Mert Hakan Yandaş'ın tribünlere yönelik hareketleri ve söylemleri hakkında TFF'ye başvuruda bulundu.

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