Milli tekvandoculardan büyük başarı! Türkiye takım halinde Avrupa şampiyonu oldu

Foto: İHA

EN FAZLA MADALYA KAZANAN ÜLKE TÜRKİYE

Türkiye, şampiyonayı 5 altın, 4 gümüş ve 6 bronz olmak üzere toplam 15 madalyayla zirvede tamamladı. En fazla madalya kazanan ülke olan Türkiye, kadın ve erkek takımlar sıralamasında da ayrı ayrı kürsünün en üst basamağına çıktı.

Milli tekvandocu Yusuf Badem de şampiyonanın en iyi erkek sporcusu seçildi.

"ÜLKEMİZİ ŞAMPİYONLUKLARA ALIŞTIRDIK"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, madalya kazanan sporcuları kutlarken emeği geçenlere teşekkür etti.

Başkan Tanrıkulu, sezonu "harika" tamamladıklarını belirterek, "2025'i yine büyük bir başarıyla noktalıyoruz. Yine büyük bir şampiyonada yine kürsünün en üst basamağındayız. Zirveden inmiyoruz. Ülkemizi hem bireysel hem de takım halinde şampiyonluklara alıştırdık. Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası'nı 5'i altın, toplam 15 madalya ile tüm kategorilerde takım halinde şampiyon olarak tamamladık. Bu önemli başarı yolunda bize destek veren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcımız Hamza Yerlikaya, Spor Hizmetleri Genel Müdürümüz Veli Ozan Çakır başta olmak üzere tüm yetkililerimize camiamız adına teşekkür ediyorum. Sporcularımızı, teknik ekibimizi, sporcularımızın kulüplerini, antrenörlerini ve ailelerini yürekten kutluyorum." ifadelerini kullandı.