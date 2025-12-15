Milli tekvandoculardan büyük başarı! Türkiye takım halinde Avrupa şampiyonu oldu
Kosova'nın başkenti Priştine'de düzenlenen Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası'nda yarışan milli sporcular 5 altın, 4 gümüş ve 6 bronz olmak toplam 15 madalya kazandı. Türkiye tüm kategoriler arasından takım halinde Avrupa şampiyonu oldu.
Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre, Kosova'nın başkenti Priştine'de düzenlenen Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası'nın dördüncü ve son gününde erkeklerde 4 sıklette müsabakalar yapıldı.
58 kiloda Yusuf Badem, 68 kiloda Buğra Coşgungönül ve 74 kiloda Berkay Erer, Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. Emir Perçin ise 68 kiloda bronz madalya elde etti.
EN FAZLA MADALYA KAZANAN ÜLKE TÜRKİYE
Türkiye, şampiyonayı 5 altın, 4 gümüş ve 6 bronz olmak üzere toplam 15 madalyayla zirvede tamamladı. En fazla madalya kazanan ülke olan Türkiye, kadın ve erkek takımlar sıralamasında da ayrı ayrı kürsünün en üst basamağına çıktı.
Milli tekvandocu Yusuf Badem de şampiyonanın en iyi erkek sporcusu seçildi.
"ÜLKEMİZİ ŞAMPİYONLUKLARA ALIŞTIRDIK"
Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, madalya kazanan sporcuları kutlarken emeği geçenlere teşekkür etti.
Başkan Tanrıkulu, sezonu "harika" tamamladıklarını belirterek, "2025'i yine büyük bir başarıyla noktalıyoruz. Yine büyük bir şampiyonada yine kürsünün en üst basamağındayız. Zirveden inmiyoruz. Ülkemizi hem bireysel hem de takım halinde şampiyonluklara alıştırdık. Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası'nı 5'i altın, toplam 15 madalya ile tüm kategorilerde takım halinde şampiyon olarak tamamladık. Bu önemli başarı yolunda bize destek veren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcımız Hamza Yerlikaya, Spor Hizmetleri Genel Müdürümüz Veli Ozan Çakır başta olmak üzere tüm yetkililerimize camiamız adına teşekkür ediyorum. Sporcularımızı, teknik ekibimizi, sporcularımızın kulüplerini, antrenörlerini ve ailelerini yürekten kutluyorum." ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Steam kış indirimleri ne zaman başlıyor? İşte başlangıç ve bitiş tarihi
- Vitamin D ve kalsiyumu birlikte alırsanız kemiklerinizde ne olur?
- Zemheri ayı nedir, kaç gün sürer? İşte 2025-2026 Zemheri başlangıç ve bitiş tarihi
- Türkiye’nin en nadir bebek isimleri: Sadece bir kişide var! İşte TÜİK'in o listesi
- İŞKUR İspanya ağır vasıta şoför başvuru ekranı açıldı mı? Kimler başvurabilecek?
- Google 67 akımı nedir, ekran neden sallanıyor? 6-7 akımı ne anlama geliyor?
- Memur maaşları ocakta ne kadar olacak? Zamlı tablo ortaya çıktı: Polis, doktor...
- Kar, yağmur, sis… Meteoroloji yeni haftayı açıkladı: Hangi iller risk altında?
- ÖGG 94. Yenileme sınavı bugün saat kaçta? Özel Güvenlik sınav kaç soru, kaç dakika?
- 15 dakika yeter! Kışın çamaşırları anında kurutan o yöntem: Tek bir malzeme
- Ocak temizliğine son veren ipucu! Tencereye attığınızda taşma duracak
- Osimhen Afrika Kupası’na gidecek mi? Süper Lig’den Afrika Kupası’na kimler katılacak?