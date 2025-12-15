Akran zorbalığına dijital kalkan! Çocuklar tek tuşla yardım çağıracak

ALO ZORBALIK HATTI

* Çocukların okul içinde veya dışında karşılaştıkları zorbalık olaylarını anonim şekilde ve kolayca bildirebileceği telefon, mobil uygulama veya çevrimiçi platformlardan oluşan özel yardım hatları oluşturulacak.

* Mahallelerde, okullar dışında ve çocukların sıklıkla kullandığı oyun alanları veya park gibi ortak alanlara çocukların yazılı bildirimde bulunabilecekleri "bildirim kutuları" yerleştirilecek.

* Kadına şiddeti önleyeme yönelik uygulamaya konulan KADES benzeri bir sistem çocuklar için geliştirilecek. Çocuklar telefon veya tabletlerine yükleyebilecek, tek tuşla yakınları veya yetkililere konum bilgisi göndererek, dijital olarak acil destek talep edebilecek.

ÖFKE KONTROLÜ EĞİTİMİ VERİLECEK

* Çocuklar arasından belirlenen gönüllü genç liderler, akran zorbalığı konusunda eğitilecek. Bu genç liderler yaşıtlarıyla düzenli buluşturulacak, risk altındaki çocuklara doğrudan ulaşılacak.

* Aile içinde şiddete maruz kalan çocuklar erken dönemde belirlenerek düzenli psikolojik destek ve rehabilitasyon programlarına yönlendirilecek.

* Şiddet uygulama eğilimi gösteren veya zorbalık yapan çocuklara yönelik empati, sosyal beceri ve öfke kontrolü odaklı özel eğitim programları uygulanacak.

OKULLARDA RİSK ANALİZİ

* Okullarda akran zorbalığına ilişkin risk analizleri yapılacak.

* Risk altındaki öğrencilerin erken aşamada belirlenmesi amacıyla davranışları izlemeye yönelik kontrol listelerinin geliştirecek ve bu öğrencileri uzman desteğine yönlendirecek.

* Her ilçe veya mahallede eğitim kurumları, sosyal hizmetler, kolluk kuvvetleri ve sağlık kurumlarının katılımıyla risk izleme komiteleri oluşturulacak.

* Eğitim kurumlarında hayata geçirilecek 'dijitanaliz' uygulaması ile çocukların dijital risk durumları tespit edilerek erken müdahale mekanizmaları kurulacak.