Boksta gurur tablosu! Buse Naz Çakıroğlu ve Sema Çalışkan çeyrek finale yükseldi

Sırbistan'da devam eden Büyük Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda milli boksörler 52 kiloda mücadele eden Buse Naz Çakıroğlu Çinli rakibi Sitong Wei'yi, üç rauntta da mağlup ederken, 70 kiloda ringe çıkan Sema Çalışkan ise Avustralyalı boksör Scott Kaye'i 5-0'lık skorlarla yenerek adların çeyrek finale yazdırdı.

Niş kentindeki çeyrek final maçlarında öğlen seansı TSİ 16.00'da, akşam seansı ise TSİ 20.00'de başlayacak.