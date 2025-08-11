İsrail'in Türkiye kabusu! "Erdoğan oyun oynamaz Tel Aviv'in Orta Doğu hayalini bitiriyor"

Maariv'de yayımlanan analizde emekli Yarbay Amit Yagur, İsrail'in askeri taktiklerinin Gazze'de ve genel olarak bölgede iflas ettiğini ve Türkiye'nin bu boşluktan faydalandığını ifade etti.

Yagur, analizde, Tel Aviv'in Gazze'ye kilitlenerek bölgedeki uzun vadeli stratejik gelişmeleri gözden kaçırdığını, bu süreçten ise en kârlı çıkan aktörün Türkiye olduğunu savundu. Yagur, "Biz hiçbir zaman çifte oyun oynamadık; ama Türkiye bu konuda çok başarılı" ifadelerine yer verdi.

"Türkiye, İsrail'in zararına güçleniyor"

Maariv'deki değerlendirmede, Türkiye'nin hem Müslüman Kardeşler ve Hamas'a destek verirken hem de NATO üyesi olarak ABD ile stratejik ilişkilerini sürdürdüğü vurgulandı. Bu "denge politikasının" Ankara'ya bölgesel danışman rolü kazandırdığı ifade edildi.

Yagur, "Türkiye, ABD ile fırsatlar ve yeni bölgesel düzen dilinde konuşmayı bilen bir ülke. Sonuç şimdilik açık: Türkiye, İsrail'in aleyhine güçleniyor" dedi.