11 Ağustos 2025, Pazartesi

A HABER GALERİ

Haberler Dünya Galerileri İsrail'in Türkiye kabusu! "Erdoğan oyun oynamaz Tel Aviv'in Orta Doğu hayalini bitiriyor"

İsrail'in Türkiye kabusu! "Erdoğan oyun oynamaz Tel Aviv'in Orta Doğu hayalini bitiriyor"

Siyonizmin medya ayağı Maariv'de İsrailli emekli yarbay tarafından dikkat çeken bir analiz yayınlandı. Kaleme alınan "Erdoğan oyun oynamıyor ve İsrail'in "yeni Orta doğu" hayalini sonlandırıyor" başlıklı analiz, Tel Aviv'in Türkiye korkusunu bir kez daha gözler önüne serdi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 11.08.2025 13:52 Güncelleme Tarihi: 11.08.2025 13:53
İsrail’in Türkiye kabusu! Erdoğan oyun oynamaz Tel Aviv’in Orta Doğu hayalini bitiriyor

Maariv gazetesinde emekli Yarbay Amit Yagur'un analizine göre, Türkiye bölgesel dengeleri sessiz sedasız değiştirmeye devam ederken, İsrail Gazze'de sürdürdüğü acımasız politikalarla hem kendi sonunu hazırlıyor hem de bölgeyi kan gölüne çeviriyor.

İsrail’in Türkiye kabusu! Erdoğan oyun oynamaz Tel Aviv’in Orta Doğu hayalini bitiriyor

Maariv'de yayımlanan analizde emekli Yarbay Amit Yagur, İsrail'in askeri taktiklerinin Gazze'de ve genel olarak bölgede iflas ettiğini ve Türkiye'nin bu boşluktan faydalandığını ifade etti.

Yagur, analizde, Tel Aviv'in Gazze'ye kilitlenerek bölgedeki uzun vadeli stratejik gelişmeleri gözden kaçırdığını, bu süreçten ise en kârlı çıkan aktörün Türkiye olduğunu savundu. Yagur, "Biz hiçbir zaman çifte oyun oynamadık; ama Türkiye bu konuda çok başarılı" ifadelerine yer verdi.

"Türkiye, İsrail'in zararına güçleniyor"

Maariv'deki değerlendirmede, Türkiye'nin hem Müslüman Kardeşler ve Hamas'a destek verirken hem de NATO üyesi olarak ABD ile stratejik ilişkilerini sürdürdüğü vurgulandı. Bu "denge politikasının" Ankara'ya bölgesel danışman rolü kazandırdığı ifade edildi.

Yagur, "Türkiye, ABD ile fırsatlar ve yeni bölgesel düzen dilinde konuşmayı bilen bir ülke. Sonuç şimdilik açık: Türkiye, İsrail'in aleyhine güçleniyor" dedi.

İsrail’in Türkiye kabusu! Erdoğan oyun oynamaz Tel Aviv’in Orta Doğu hayalini bitiriyor

Ekonomi koridoru hamlesi

Analizde, İsrail'in Doğu'dan Avrupa'ya ekonomik kapı olma konumunu zayıflatacak "Kuzey Orta Doğu Ekonomik Koridoru"na dikkat çekildi. ABD arabuluculuğunda Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan anlaşmanın, 32 kilometrelik Zengezur Koridoru üzerinden yeni ve stratejik bir ticaret yolu oluşturduğu belirtildi.

Bu hattın Rusya'yı zayıflattığı, Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi'ni engellediği ve Orta Asya'yı Türkiye'ye bağladığı kaydedildi.

Türk şirketlerinin Ermenistan'daki projelere şimdiden ilgi göstermeye başladığı bilgisine yer verildi ve analizde şu ifadeler kullanıldı:

"Kuzey Orta Doğu Ekonomik Koridoru'nun kurulması (Türkiye'nin Doğu'dan Avrupa'ya ekonomik kapısı olması) ile İsrail'in ekonomik çıkış kapısı olduğu Güney Koridoru (IMEC) gölgede kaldı. Geçtiğimiz hafta ABD arabuluculuğunda Azerbaycan ile Ermenistan arasında tarihi (!) bir barış anlaşması imzalandı.

Bu anlaşma, 32 km uzunluğundaki Zengezur Koridoru üzerinden ABD liderliğinde çok stratejik bir ticaret hattı oluşturdu (Trump Uluslararası Ticaret Koridoru adı veriliyor). Bu, Rusya'yı zayıflatıyor, Çin'in Kuşak ve Yol projesini engelliyor ve Orta Asya'yı Türkiye'ye bağlayan yeni bir ticaret yolu yaratıyor.

Türkiye tarafları, Ermenistan'ın bu koridorda kritik bir halka olduğunu görüyor ve Türk şirketleri şimdiden Ermenistan'daki projelere yöneliyor."

İsrail’in Türkiye kabusu! Erdoğan oyun oynamaz Tel Aviv’in Orta Doğu hayalini bitiriyor

Suriye ve Afrika Boynuzu'nda nüfuz

Yazıda, Türkiye'nin Suriye'de hem sivil hem askeri etkisini artırdığına değinildi. Geçen hafta Suriye Ekonomi Bakanı'nın Ankara'yı ziyaret ettiği, 14 milyar dolar değerinde altyapı projeleri için mutabakat imzalandığı aktarıldı.

Türkiye'nin Afrika Boynuzu'ndaki stratejik su geçitlerinde de etkisini artırdığına vurgu yapıldı. Somali ile yapılan askeri iş birliği ve liman anlaşmalarının, Somaliland ile yaşanan rekabeti daha görünür hale getirdiği ifade edildi.

Türkiye'nin kazancı İsrail'in kaybı"

Yagur'un analizinde, "Gazze'deki operasyon sürerken yeni Orta Doğu'nun temelleri atılıyor. Türkiye, hem Avrupa'ya ekonomik kapı hem de ABD'nin bölgesel fırsat ortağı olarak konumlanıyor" değerlendirmesi yapıldı.

İsrail'in, savaş sonrası dönemde yalnızca askeri ve güvenlik odaklı kalmak yerine, fırsatların diliyle konuşmaya başlaması gerektiği vurgulandı.

Türkiye korkusu şöyle özetlendi:

"Tüm bunlar, şu an için İsrail'in askeri ve güvenlik odaklı, tehdit senaryolarına ve Gazze cephesine kilitlenmiş politikasının sonucunda Türkiye'nin kazancı oluyor. İsrail'in artık fırsatların dilinden konuşması, Hindistan ile ABD'yi yakınlaştırması ve savaş sonrası Orta Doğu'da ekonomik mimarinin şekillenmesine katkı sağlaması gerekiyor."