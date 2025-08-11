İsrail'in Türkiye kabusu! "Erdoğan oyun oynamaz Tel Aviv'in Orta Doğu hayalini bitiriyor"

Suriye ve Afrika Boynuzu'nda nüfuz
Yazıda, Türkiye'nin Suriye'de hem sivil hem askeri etkisini artırdığına değinildi. Geçen hafta Suriye Ekonomi Bakanı'nın Ankara'yı ziyaret ettiği, 14 milyar dolar değerinde altyapı projeleri için mutabakat imzalandığı aktarıldı.
Türkiye'nin Afrika Boynuzu'ndaki stratejik su geçitlerinde de etkisini artırdığına vurgu yapıldı. Somali ile yapılan askeri iş birliği ve liman anlaşmalarının, Somaliland ile yaşanan rekabeti daha görünür hale getirdiği ifade edildi.
Türkiye'nin kazancı İsrail'in kaybı"
Yagur'un analizinde, "Gazze'deki operasyon sürerken yeni Orta Doğu'nun temelleri atılıyor. Türkiye, hem Avrupa'ya ekonomik kapı hem de ABD'nin bölgesel fırsat ortağı olarak konumlanıyor" değerlendirmesi yapıldı.
İsrail'in, savaş sonrası dönemde yalnızca askeri ve güvenlik odaklı kalmak yerine, fırsatların diliyle konuşmaya başlaması gerektiği vurgulandı.
Türkiye korkusu şöyle özetlendi:
"Tüm bunlar, şu an için İsrail'in askeri ve güvenlik odaklı, tehdit senaryolarına ve Gazze cephesine kilitlenmiş politikasının sonucunda Türkiye'nin kazancı oluyor. İsrail'in artık fırsatların dilinden konuşması, Hindistan ile ABD'yi yakınlaştırması ve savaş sonrası Orta Doğu'da ekonomik mimarinin şekillenmesine katkı sağlaması gerekiyor."