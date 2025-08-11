Viral Galeri Viral Liste Memur ve 4C'liye TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI | 6,5 milyon kişinin yeni hakları için geri sayım başladı! Enflasyon farkı, artış oranları...

Yaklaşık 6,5 milyon memur ve emekliyi ilgilendiren 8. Dönem Toplu Sözleşme sürecinde önemli bir dönemece girildi. 2026 ve 2027 yıllarını kapsayan yeni dönem için kamu işvereni teklifini bu hafta masaya getirecek. Peki milyonlarca çalışanı neler bekliyor? Sürecin detayları ve yol haritası haberimizde...

Giriş Tarihi: 11.08.2025 09:01 Güncelleme Tarihi: 11.08.2025 09:04
2026-2027 yıllarını kapsayan toplu sözleşme görüşmelerinde sıra kamu işvereninin teklifine geldi. Çalışma takvimine göre 12 Ağustos'a kadar hizmet kolları ile ilgili komisyon raporları müzakere edilecek. 12 Ağustos'ta yapılacak toplantıda zam oranı dışında kalan teklifler ele alınacak. Kamu işvereninin genel teklifi ise 15 Ağustos'ta resmi olarak açıklanacak. Müzakereler 19 Ağustos'ta tamamlanacak.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNE İSTENEN ZAM ORANI NE?
Uzlaşma Sağlanamazsa Süreç Nasıl İşleyecek?

Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'İn haberine göre, eğer taraflar arasında uzlaşma sağlanamazsa, 19 Ağustos sonrası 3 iş günü içinde yani 20-22 Ağustos tarihleri arasında Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na başvuru yapılacak. Hakem Kurulu, başvuru tarihine göre 25, 26 veya 27 Ağustos'a kadar kararını açıklayacak.

Hakem Kurulu Nasıl Oluşuyor?

Hakem Kurulu, 11 üyeden oluşuyor. Cumhurbaşkanı tarafından seçilen Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay'dan yüksek düzey yöneticilerden biri başkanlık yapıyor. Bakanlıklar ve kamu kurumlarından 4 üye bulunuyor.

En çok üyeye sahip sendika konfederasyonundan 2 üye, ikinci ve üçüncü sıradaki konfederasyonlardan birer üye yer alıyor. Ayrıca üniversitelerden çalışma alanıyla ilgili doçent veya üzeri akademisyenler arasından seçilen 4 üye kurulda görev alıyor.

Neler Belirlenecek?

Bu toplu sözleşme ile memurların ve memur emeklilerinin 2026 ve 2027 yıllarına ilişkin mali ve sosyal hakları netleşecek. Dönem boyunca 4 farklı zam oranı belirlenecek. Ayrıca 11 hizmet kolunun ek ödeme talepleri görüşülecek yeni kazanımlar sağlanması hedefleniyor.

