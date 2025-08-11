Memur ve 4C'liye TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI | 6,5 milyon kişinin yeni hakları için geri sayım başladı! Enflasyon farkı, artış oranları...

Yaklaşık 6,5 milyon memur ve emekliyi ilgilendiren 8. Dönem Toplu Sözleşme sürecinde önemli bir dönemece girildi. 2026 ve 2027 yıllarını kapsayan yeni dönem için kamu işvereni teklifini bu hafta masaya getirecek. Peki milyonlarca çalışanı neler bekliyor? Sürecin detayları ve yol haritası haberimizde...

ahaber.com.tr Haber Merkezi