Viral Galeri Viral Liste Yaz okulları tatil mi? 11 Ağustos Pazartesi Balıkesir'de yaz okulları var mı, yok mu? Ders işlenecek mi?

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün akşam meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem, yalnızca bölge halkını değil, tüm Türkiye'yi endişelendirdi. Şiddetli sarsıntının ardından art arda açıklamalar gelirken, Balıkesir Valiliği'nden öğrenciler ve kamu personelini ilgilendiren kritik bir karar açıklandı. Peki 11 Ağustos Pazartesi günü Balıkesir'de yaz okulları açık mı, yoksa tatil mi olacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 11.08.2025 06:22
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrası Balıkesir Valiliği'nden yaz okullarıyla ilgili son dakika açıklaması geldi. Karara göre, kent genelinde 11 Ağustos Pazartesi günü yaz okullarında ders yapılmayacak.

Valilikten Resmi Açıklama

Balıkesir Valiliği, 10 Ağustos 2025'te Sındırgı'da yaşanan deprem sonrası aldığı kararı kamuoyuyla paylaştı. Açıklamada, "İlimiz Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos 2025 tarihinde meydana gelen deprem nedeniyle ilimiz genelinde 11 Ağustos 2025 tarihinde 1 gün süreyle eğitim veren yaz okulları tatil edilmiş olup kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personel idari izinli sayılacaktır" denildi.

Deprem Birçok İlde Hissedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 19.53'te merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yer sarsıntısının 11 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Deprem, Balıkesir merkezin yanı sıra İzmir, Kütahya, Yalova, İstanbul, Manisa, Uşak, Aydın, Eskişehir, Sakarya ve Tekirdağ'da da hissedildi.

1 Kişi Hayatını Kaybetti, 29 Yaralı Var

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremde enkazdan çıkarılan 81 yaşındaki bir vatandaşın hayatını kaybettiğini açıkladı. Ayrıca 29 kişinin yaralandığını belirten Bakan Yerlikaya, yaralıların sağlık durumlarının ağır olmadığını ifade etti.

11 Ağustos'ta Ders Yok

Alınan karara göre, 11 Ağustos 2025 Pazartesi günü Balıkesir'de yaz okullarında ders yapılmayacak. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personel idari izinli sayılacak.

