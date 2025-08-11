Yaz okulları tatil mi? 11 Ağustos Pazartesi Balıkesir'de yaz okulları var mı, yok mu? Ders işlenecek mi?

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün akşam meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem, yalnızca bölge halkını değil, tüm Türkiye'yi endişelendirdi. Şiddetli sarsıntının ardından art arda açıklamalar gelirken, Balıkesir Valiliği'nden öğrenciler ve kamu personelini ilgilendiren kritik bir karar açıklandı. Peki 11 Ağustos Pazartesi günü Balıkesir'de yaz okulları açık mı, yoksa tatil mi olacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi