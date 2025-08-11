TCDD MAKİNİST ALIMI BAŞVURU EKRANI İŞKUR 2025 | TCDD 229 işçi alımı başvuru şartları neler, kura çekimi ne zaman olacak?

TCDD Tren Makinisti ve 224 İşçi Alımı İçin Şartlar
🔴Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, hırsızlık, rüşvet, dolandırıcılık gibi suçlardan affa uğramış olsalar bile mahkûm olmamak,
🔴Kamu kurumlarından meslekten ihraç edilmemiş ve kamu haklarından mahrum olmamak,
🔴Sosyal güvenlik kurumlarından emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak,
🔴İlan tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşını aşmamış ve erkek olmak,
🔴Askerlikle ilişiği olmamak (tecilli, muaf veya yapılmış olmak),
🔴Başvurularda adres kayıtlarına göre il/ilçe düzeyinde alım yapılacak,
🔴İlan tarihinde belirtilen eğitim seviyesine sahip olmak,