TCDD MAKİNİST ALIMI BAŞVURU EKRANI İŞKUR 2025 | TCDD 229 işçi alımı başvuru şartları neler, kura çekimi ne zaman olacak?

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), toplamda 229 sürekli işçi alımı için başvuru sürecini başlattı. Tren makinisti ve çeşitli işçi kadroları için yapılan alımlarda adayların taşıması gereken şartlar ve başvuru detayları belli oldu. İşte TCDD işçi alımı başvuru tarihleri, şartları, kura tarihi ve sınav süreci hakkında bilmeniz gereken tüm bilgiler...