TCDD MAKİNİST ALIMI BAŞVURU EKRANI İŞKUR 2025 | TCDD 229 işçi alımı başvuru şartları neler, kura çekimi ne zaman olacak?

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), farklı alanlarda görevlendirilmek üzere 229 sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu. En az lise mezunu adayların İŞKUR üzerinden başvurabileceği süreçte, 5 makinist için sözlü sınav yapılacak, diğer 224 pozisyon ise kura yöntemiyle belirlenecek. TCDD işçi alımı sonuçları, resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek. Peki TCDD işçi alımı için aranan başvuru şartları neler?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 11.08.2025 10:28
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), toplamda 229 sürekli işçi alımı için başvuru sürecini başlattı. Tren makinisti ve çeşitli işçi kadroları için yapılan alımlarda adayların taşıması gereken şartlar ve başvuru detayları belli oldu. İşte TCDD işçi alımı başvuru tarihleri, şartları, kura tarihi ve sınav süreci hakkında bilmeniz gereken tüm bilgiler...

TCDD İşçi Alımı Başvuru Tarihleri ve Yöntemi

TCDD'nin 229 işçi alımı başvuruları 11-15 Ağustos 2025 tarihleri arasında sadece İŞKUR üzerinden kabul edilecek. Başvurular tamamlandıktan sonra adayların evraklarını şahsen teslim etmesi gerekiyor. Evrak teslimleri, ilgili Bölge Müdürlüklerindeki Personel Mali İşler Servis Müdürlükleri'ne yapılacak.

BAŞVURU EKRANINA ERİŞMEK İÇİN TIKLAYIN!

224 İşçi Alımı İçin Kura Tarihi

Diğer pozisyonlar için başvurular tamamlandıktan sonra, 11 Eylül tarihinde TCDD Genel Müdürlüğü'nde kura çekimi yapılacak. Kura sonucu başarılı olan adaylar ilgili bölge müdürlüklerinde evrak teslim işlemlerini tamamlayacak ve ardından göreve başlayacaklar.

TCDD Tren Makinisti Alımı Sözlü Sınav ile Yapılacak

Tren makinisti pozisyonuna yapılan başvurularda aday sayısı 20'den fazla olursa, kura çekimi yapılacak. 20 adayın altında başvuru olursa direkt sözlü sınava geçilecek. Sözlü sınav tarihleri ve sonuçları TCDD Taşımacılık'ın resmi internet sitesi olan www.tcddtasimacilik.gov.tr adresinde ilan edilecek. İşe kabul edilen makinistler Divriği Lojistik Müdürlüğü'nde göreve başlayacak.

TCDD Tren Makinisti ve 224 İşçi Alımı İçin Şartlar

🔴Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, hırsızlık, rüşvet, dolandırıcılık gibi suçlardan affa uğramış olsalar bile mahkûm olmamak,

🔴Kamu kurumlarından meslekten ihraç edilmemiş ve kamu haklarından mahrum olmamak,

🔴Sosyal güvenlik kurumlarından emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak,

🔴İlan tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşını aşmamış ve erkek olmak,

🔴Askerlikle ilişiği olmamak (tecilli, muaf veya yapılmış olmak),

🔴Başvurularda adres kayıtlarına göre il/ilçe düzeyinde alım yapılacak,

🔴İlan tarihinde belirtilen eğitim seviyesine sahip olmak,

