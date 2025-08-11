Simav fayı nerede, hangi bölgelerde deprem riski var? Balıkesir Simav fay hattı MTA haritası: İşte mahalle mahalle riskli yerler

Üşümezsoy, fayın kesintili yapısının bazı bölgelerde büyük depremler üretmesini engellerken, Simav ve Şaphane çevresindeki ana fay hatlarında 6.1 ve 7.1 büyüklüğünde tarihsel depremler yaşandığını vurgulamaktadır.

Simav Fayı, normal doğrultulu bir faydır; yani iki kaya bloğu birbirinden ayrılarak yer kabuğunda gerilim birikmesine neden olur. Bu gerilimler zamanla fayda kırılmalara yol açar. Özellikle Batı Anadolu Graben Sistemi içinde bulunan bu fay, yer kabuğundaki gerilimlerin artmasıyla orta büyüklükte ve büyük depremler için zemin hazırlar.