Viral Galeri Viral Liste Simav fayı nerede, hangi bölgelerde deprem riski var? Balıkesir Simav fay hattı MTA haritası: İşte mahalle mahalle riskli yerler

Simav fayı nerede, hangi bölgelerde deprem riski var? Balıkesir Simav fay hattı MTA haritası: İşte mahalle mahalle riskli yerler

Balıkesir'de meydana gelen ve 11 çevre ilde hissedilen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından uzmanlar peş peşe açıklamalarda bulundu. Depremin Simav Fayı'nda gerçekleştiği belirtilirken fay hakkında önemli bilgiler paylaşıldı. Peki Simav Fayı nerede, nereye bağlı ve nereden geçiyor?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 11.08.2025 11:13 Güncelleme Tarihi: 11.08.2025 11:15
Simav fayı nerede, hangi bölgelerde deprem riski var? Balıkesir Simav fay hattı MTA haritası: İşte mahalle mahalle riskli yerler

Balıkesir ve çevresinde 11 ilde hissedilen 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası uzmanlardan kritik açıklamalar geldi. Depremin Simav Fayı üzerinde gerçekleştiği belirtilirken, fayın konumu, bağlı olduğu bölge ve geçtiği güzergah hakkında detaylı bilgiler paylaşıldı. Peki, Simav Fayı nerede, hangi illeri etkiliyor ve risk taşıyor? İşte uzmanların değerlendirmeleri ve Simav Fayı hakkında merak edilen tüm detaylar.

Simav fayı nerede, hangi bölgelerde deprem riski var? Balıkesir Simav fay hattı MTA haritası: İşte mahalle mahalle riskli yerler

Simav Fayı Nereden Geçiyor ve Hangi İlleri Etkiliyor?

Simav Fayı, Türkiye'nin Batı Anadolu bölgesinde özellikle Balıkesir'in Simav ilçesi çevresinde yer alan aktif bir fay hattıdır.

Kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda uzanan bu fay, Simav'dan başlayıp Kütahya ve Afyonkarahisar'a kadar geniş bir alana yayılır. Aynı zamanda Gediz Graben Sistemi'nin bir parçası olarak Batı Anadolu'nun karmaşık tektonik yapısında kritik bir konuma sahiptir.

Simav fayı nerede, hangi bölgelerde deprem riski var? Balıkesir Simav fay hattı MTA haritası: İşte mahalle mahalle riskli yerler

Bu fay hattı Balıkesir başta olmak üzere Kütahya, Afyonkarahisar, Manisa, Denizli ve Konya gibi geniş bir coğrafyayı etkileyen aktif bir sismik zon oluşturur. Fay, Ege Bölgesi'nin iç kesimlerinde yoğun sismik aktiviteye neden olurken üzerindeki hareketlilik zaman zaman 6.0-7.0 büyüklüğünde depremlere yol açabilmektedir.

Simav fayı nerede, hangi bölgelerde deprem riski var? Balıkesir Simav fay hattı MTA haritası: İşte mahalle mahalle riskli yerler

Simav Fayı'nın Özellikleri ve Deprem Potansiyeli

Deprem uzmanı Prof. Dr. Üşümezsoy, Simav Fayı'nın doğu-batı yönünde uzandığını ve özellikle Sındırgı çevresinde geçtiğini belirtmektedir. Fay üzerinde sabah erken saatlerde meydana gelen 3.6 büyüklüğündeki depremler, ana fay hattındaki kırılmanın öncü aktivitesi olarak değerlendirilmiştir.

Simav fayı nerede, hangi bölgelerde deprem riski var? Balıkesir Simav fay hattı MTA haritası: İşte mahalle mahalle riskli yerler

Üşümezsoy, fayın kesintili yapısının bazı bölgelerde büyük depremler üretmesini engellerken, Simav ve Şaphane çevresindeki ana fay hatlarında 6.1 ve 7.1 büyüklüğünde tarihsel depremler yaşandığını vurgulamaktadır.

Simav Fayı, normal doğrultulu bir faydır; yani iki kaya bloğu birbirinden ayrılarak yer kabuğunda gerilim birikmesine neden olur. Bu gerilimler zamanla fayda kırılmalara yol açar. Özellikle Batı Anadolu Graben Sistemi içinde bulunan bu fay, yer kabuğundaki gerilimlerin artmasıyla orta büyüklükte ve büyük depremler için zemin hazırlar.

SON DAKİKA