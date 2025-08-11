Haberler Liste Haberleri Ankara'da deprem 11 Ağustos | Çankırı, Kırıkkale, Bolu... Az önce nerede, kaç büyüklüğünde deprem meydana geldi?

Son dakika haberleri... Ankara'da hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD Etimesgut merkezli depremin büyüklüğünü 3.2 olarak açıkladı. İşte konuya ilişkin detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 11.08.2025 06:43 Güncelleme Tarihi: 11.08.2025 06:51
11 Ağustos 2025 Pazartesi günü saat 06:33 civarında Ankara'nın Etimesgut ilçesinde 3.2 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. AFAD verilerine göre, yerin 4.68 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Depremin Teknik Detayları

Büyüklük: 3.2 (ML)

Yer: Etimesgut, Ankara

Tarih ve Saat (TS): 11 Ağustos 2025, 06:33:27

Enlem: 39.9256

Boylam: 32.7939

Derinlik: 4.68 km

11 AĞUSTOS SON DEPREMLER LİSTESİ

2025-08-11 06:33:27 39.92556 32.79389 4.68 ML 3.2 Etimesgut (Ankara)
2025-08-11 06:26:37 39.27528 28.125 7.03 ML 2.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-11 06:15:30 39.23389 28.15528 6.98 ML 2.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-11 06:13:14 39.21889 28.11778 7.0 ML 2.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-11 06:11:26 39.23194 28.12667 7.52 ML 2.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-11 06:10:17 39.23278 28.05417 7.0 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-11 06:06:24 39.23361 28.07306 7.0 ML 2.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-11 06:05:41 39.20889 28.17111 7.07 ML 2.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-11 06:05:07 39.25139 28.13194 9.52 ML 2.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-11 06:02:09 38.48 37.23222 7.0 ML 1.8 Elbistan (Kahramanmaraş)
2025-08-11 05:54:38 39.2275 28.08333 7.0 ML 1.9 Sındırgı (Balıkesir)

2025-08-11 05:53:55 39.25611 28.1475 6.98 ML 2.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-11 05:50:46 39.21639 28.06889 7.0 ML 1.8 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-11 05:49:24 39.20111 28.17417 6.91 ML 2.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-11 05:48:19 39.22833 28.17861 5.6 ML 1.9 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-11 05:46:35 39.1775 28.13917 7.0 ML 2.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-11 05:43:23 39.18806 28.1925 7.67 ML 2.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-11 05:40:07 39.24389 28.11639 7.75 ML 3.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-11 05:28:28 39.23889 28.04139 10.14 ML 1.8 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-11 05:26:08 39.175 28.15778 6.21 ML 2.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-11 05:22:39 39.23333 28.11667 7.0 ML 2.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-11 05:19:35 39.21861 28.15861 7.0 ML 2.0 Sındırgı (Balıkesir)

