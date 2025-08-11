Ankara’da deprem 11 Ağustos | Çankırı, Kırıkkale, Bolu... Az önce nerede, kaç büyüklüğünde deprem meydana geldi?

11 Ağustos 2025 Pazartesi günü saat 06:33 civarında Ankara'nın Etimesgut ilçesinde 3.2 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. AFAD verilerine göre, yerin 4.68 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Depremin Teknik Detayları
Büyüklük: 3.2 (ML)
Yer: Etimesgut, Ankara
Tarih ve Saat (TS): 11 Ağustos 2025, 06:33:27
Enlem: 39.9256
Boylam: 32.7939
Derinlik: 4.68 km
11 AĞUSTOS SON DEPREMLER LİSTESİ
2025-08-11 06:33:27 39.92556 32.79389 4.68 ML 3.2 Etimesgut (Ankara)
2025-08-11 06:26:37 39.27528 28.125 7.03 ML 2.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-11 06:15:30 39.23389 28.15528 6.98 ML 2.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-11 06:13:14 39.21889 28.11778 7.0 ML 2.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-11 06:11:26 39.23194 28.12667 7.52 ML 2.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-11 06:10:17 39.23278 28.05417 7.0 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-11 06:06:24 39.23361 28.07306 7.0 ML 2.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-11 06:05:41 39.20889 28.17111 7.07 ML 2.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-11 06:05:07 39.25139 28.13194 9.52 ML 2.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-11 06:02:09 38.48 37.23222 7.0 ML 1.8 Elbistan (Kahramanmaraş)
2025-08-11 05:54:38 39.2275 28.08333 7.0 ML 1.9 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-11 05:53:55 39.25611 28.1475 6.98 ML 2.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-11 05:50:46 39.21639 28.06889 7.0 ML 1.8 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-11 05:49:24 39.20111 28.17417 6.91 ML 2.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-11 05:48:19 39.22833 28.17861 5.6 ML 1.9 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-11 05:46:35 39.1775 28.13917 7.0 ML 2.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-11 05:43:23 39.18806 28.1925 7.67 ML 2.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-11 05:40:07 39.24389 28.11639 7.75 ML 3.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-11 05:28:28 39.23889 28.04139 10.14 ML 1.8 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-11 05:26:08 39.175 28.15778 6.21 ML 2.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-11 05:22:39 39.23333 28.11667 7.0 ML 2.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-11 05:19:35 39.21861 28.15861 7.0 ML 2.0 Sındırgı (Balıkesir)