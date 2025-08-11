Viral Galeri Viral Liste Evlenecek gençlere indirim desteği! 19 yeni firma katıldı | İşte isim isim tam liste... 

Evlenecek gençlere indirim desteği! 19 yeni firma katıldı | İşte isim isim tam liste... 

Aile Yılı kapsamında, ilgili bakanlıkların koordinasyonunda aile kurumunun korunması, güçlendirilmesi ve değerlerin gelecek nesillere aktarılması için devlet her türlü desteğini sürdürüyor. Böylece Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hayata geçirilen Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi'nde, gençlere indirim desteği sağlayan firma sayısı arttı. Söz konusu indirimlerden yararlanmak isteyen genç çiftler, kendilerine özel tanımlanan indirim kodunu e-Devlet üzerinden oluşturabiliyor. İşte o firmaların isim isim tam listesi...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 11.08.2025 11:09 Güncelleme Tarihi: 11.08.2025 11:17
Evlenecek gençlere indirim desteği! 19 yeni firma katıldı

Bakanlıkça, aile müessesesinin desteklenmesi, güçlendirilmesi, gençlerin sosyal risklere karşı korunması ve gelişimlerine destek sağlanmasına yönelik kaynağın oluşturulması amacıyla kurulan Aile ve Gençlik Fonu kapsamında geçen yıl Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi hayata geçirildi.

Evlenecek gençlere indirim desteği! 19 yeni firma katıldı

Gençlere 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz, 150 bin lira tutarında faizsiz kredi desteğinin verildiği proje kapsamında aynı zamanda çiftlere Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ve Sosyal Hizmet Merkezlerinde görevli uzmanlarca evlilik öncesi ve sonrası eğitim hizmetleri de sunuluyor.

Evlenecek gençlere indirim desteği! 19 yeni firma katıldı

Ayrıca proje kapsamında, Bakanlık ile firmalar arasında 30 Nisan'da Aile ve Gençlik Fonu İndirim Protokolleri imzalandı. Bu çerçevede, il müdürlükleri aracılığıyla, Aile ve Gençlik Fonu Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi'nden yararlananlara destek olmak isteyen firma ve esnaflarla işbirliği çalışmaları sürüyor.

Evlenecek gençlere indirim desteği! 19 yeni firma katıldı

19 YENİ FİRMA KATILDI

Projeden yararlanan genç çiftler, evlilik hazırlıkları kapsamında yapacakları alışverişlerde daha önce yerel firmaların yanı sıra 20 ulusal firmanın sunduğu indirimlerden faydalanabiliyordu.

Evlenecek gençlere indirim desteği! 19 yeni firma katıldı

Yapılan yeni işbirlikleri sonrasında 19 yeni firma daha projeye dahil olarak, evlenecek gençlere mevcut indirimlerine ek olarak yüzde 10 ile yüzde 35 arasında değişen oranlarda indirim imkanı sunmaya başladı.

SON DAKİKA