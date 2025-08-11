Başkan Erdoğan’dan Kabine sonrası önemli açıklamalar

Ankara'da gündem yoğun. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Kabine toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Dün Balıkesir'de depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyor, vefat eden vatandaşımızın ailesine başsağlığı diliyorum.

Yürütülen çalışmaları anbean takip ettik. Arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. Hasar tespit çalışmaları sürüyor. Devletimizin tüm kurumları depremden etkilenen vatandaşlarımızın yanındadır. Depreme hazırlık konusunun önemini tekrar hatırlıyoruz. Kentsel dönüşüm için seferberlik ruhu şart. Herkes elini taşın altına koymalı.

(TBMM'deki Komisyon) Meclis'in süreci sahiplenmesi kıymetli. Terörsüz Türkiye hedefine ulaşarak kahraman şehitlerimizin ve gazilerimizin fedakarlıklarının boşa gitmediğini mutlaka göstereceğiz.

Yeşeren umutlar umarız günlük siyasete kurban edilmez.

Gazze'yi asla yalnız bırakmayız. Gazze'deki vahşeti durdurmak için her şeyi yapıyoruz. İsrail'e en net tepkiyi Türkiye veriyor.

Beyaz Saray'daki Bakü-Erivan barışı Kafkasya için tarihi adım.

Ayrıntılar geliyor...