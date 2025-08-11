11 Ağustos 2025, Pazartesi
Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan'dan Kabine sonrası önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan'dan Kabine sonrası önemli açıklamalar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.08.2025 17:28 Güncelleme: 11.08.2025 18:46
ABONE OL
Başkan Erdoğan’dan Kabine sonrası önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanan Kabine sona erdi. Toplantı sonrası Başkan Erdoğa önemli açıklamalarda bulunuyor. Balıkesir depremi için vatandaşlara geçmiş olsun dileyen Başkan Erdoğan 'Devletimizin tüm kurumları depremden etkilenen vatandaşlarımızın yanındadır. Depreme hazırlık konusunun önemini tekrar hatırlıyoruz.' dedi.

Ankara'da gündem yoğun. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Kabine toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulunuyor.

AHaber CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Dün Balıkesir'de depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyor, vefat eden vatandaşımızın ailesine başsağlığı diliyorum.

Yürütülen çalışmaları anbean takip ettik. Arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. Hasar tespit çalışmaları sürüyor. Devletimizin tüm kurumları depremden etkilenen vatandaşlarımızın yanındadır. Depreme hazırlık konusunun önemini tekrar hatırlıyoruz. Kentsel dönüşüm için seferberlik ruhu şart. Herkes elini taşın altına koymalı.

(TBMM'deki Komisyon) Meclis'in süreci sahiplenmesi kıymetli. Terörsüz Türkiye hedefine ulaşarak kahraman şehitlerimizin ve gazilerimizin fedakarlıklarının boşa gitmediğini mutlaka göstereceğiz.

Yeşeren umutlar umarız günlük siyasete kurban edilmez.

Gazze'yi asla yalnız bırakmayız. Gazze'deki vahşeti durdurmak için her şeyi yapıyoruz. İsrail'e en net tepkiyi Türkiye veriyor.

Beyaz Saray'daki Bakü-Erivan barışı Kafkasya için tarihi adım.

Ayrıntılar geliyor...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan’dan Kabine sonrası önemli açıklamalar Başkan Erdoğan’dan Kabine sonrası önemli açıklamalar Başkan Erdoğan’dan Kabine sonrası önemli açıklamalar

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör