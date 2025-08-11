Viral Galeri Viral Liste 2025’te Lise KPSS var mı, yok mu? KPSS Ortaöğretim sınavı kaç yılda bir yapılıyor, kimler başvurabilir?

Kamu kurumlarında görev almak isteyen lise mezunu adaylar bu yıl yapılacak sınavların tarihlerini merak ediyor. Her iki yılda bir düzenlenen KPSS Ortaöğretim oturumu, yüz binlerce kişinin devlet kadrolarına girmek için başvurduğu en önemli sınavlardan biri. Geçtiğimiz yıl düzenlenen oturuma katılamayanlar veya puanını yükseltmek isteyenler 2025'te sınav olup olmayacağını araştırıyor.

Giriş Tarihi: 11.08.2025 12:24
ÖSYM, KPSS Ortaöğretim ve Önlisans sınavlarını dönüşümlü olarak, iki yılda bir gerçekleştiriyor. Bu kapsamda ortaöğretim oturumu en son 2024 yılında yapılmıştı. Geçen yıl istediği puanı alamayan ya da bu yıl mezun olacak adaylar 2025'te sınav umuduyla takvimi araştırsa da beklenen haber gelmedi.

2025'te Ortaöğretim KPSS Yok

ÖSYM takvimine göre KPSS Ortaöğretim sınavı bu yıl düzenlenmeyecek. Lise mezunları için bir sonraki oturum, 2026 yılında yapılacak. Bu yıl ise yalnızca önlisans ve lisans düzeyindeki oturumlar uygulanacak.

2026 KPSS Ortaöğretim'e Kimler Başvurabilir?

Sınav, en az lise veya dengi okul mezunu olan henüz lisans ya da önlisans diplomasına sahip olmayan tüm adaylara açık.

Ayrıca mezuniyet aşamasındaki son sınıf öğrencileri de başvuru yapabiliyor. Adaylar elde ettikleri puanla kamu kurumlarının B Grubu kadrolarına başvurarak memuriyet yolunda önemli bir adım atabiliyor.

KPSS Nasıl İşliyor?

KPSS, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" çerçevesinde yürütülüyor.

