Adli Tıp Kurumu personel alımı başvuru takvimi 2025 | ATK başvuru şartları neler, KPSS aranıyor mu? Güvenlik görevlisi, koruma...

Başvuru şartlarının detayları ise şu şekilde sıralandı:
📍Türk vatandaşı olmak,
📍26 Ağustos 2025 itibarıyla 657 sayılı Kanunun 40. maddesindeki yaş şartlarını karşılamak,
📍İnfaz ve Koruma Memuru pozisyonunda başvuracak adayların, 1 Ocak 1994 ve sonrası doğmuş olmaları (30 yaşını doldurmamış olmak),
📍Askerlik görevini yapmış, erteletmiş ya da muaf olmak,
📍657 sayılı Kanun'un ilgili maddelerinde belirtilen suçlardan mahkum olmamak,
📍Görevini devamlı yapmasına engel akıl hastalığı bulunmamak,
📍Kamu haklarından mahrum olmamak,
📍Başvurulan pozisyon için gerekli eğitim ve öğrenim şartlarına sahip olmak.
İnfaz ve Koruma Memuru adaylarının boy ve kilo ölçümleri sözlü sınav tarihinde yapılacak, fiziksel şartları sağlayamayanlar sınava alınmayacak.