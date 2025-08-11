Viral Galeri Viral Liste Adli Tıp Kurumu personel alımı başvuru takvimi 2025 | ATK başvuru şartları neler, KPSS aranıyor mu? Güvenlik görevlisi, koruma...

Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, 2024 KPSS puanına göre personel alımı için duyuru yayımladı. Koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonu için en az 60, diğer kadrolar için ise en az 70 puan şartı aranıyor. Sözlü sınava katılmak isteyen adaylar, başvuru koşullarını ve tarihlerini merak ediyor. Peki 2025 Adli Tıp Kurumu personel alımı başvurusu nasıl yapılır, hangi şartlar gerekiyor?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 11.08.2025 14:45
Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 155 pozisyon için yapılacak sözlü sınavla personel seçimi gerçekleştirilecek. İşte başvuru süreci, şartları ve dikkat edilmesi gereken tüm ayrıntılar…

Alım Kapsamı ve Pozisyon Sayısı

Adli Tıp Kurumu, 6 Haziran 1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" doğrultusunda, sözleşmeli statüde istihdam etmek üzere toplam 155 personel alımı yapacak. Kadro unvanları, nitelikleri ve özel şartları başvuru kılavuzunda ayrı ayrı belirtildi.

KPSS Puan Şartları ve Başvuru Koşulları

Başvuruda bulunacak adayların 2024 KPSS'ye girmiş olmaları ve pozisyonlara göre puan türünden belirlenen asgari puanı karşılamaları gerekiyor. Koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonu için en az 60, diğer tüm pozisyonlar için ise 70 puan şartı aranıyor.

Başvuru şartlarının detayları ise şu şekilde sıralandı:

📍Türk vatandaşı olmak,

📍26 Ağustos 2025 itibarıyla 657 sayılı Kanunun 40. maddesindeki yaş şartlarını karşılamak,

📍İnfaz ve Koruma Memuru pozisyonunda başvuracak adayların, 1 Ocak 1994 ve sonrası doğmuş olmaları (30 yaşını doldurmamış olmak),

📍Askerlik görevini yapmış, erteletmiş ya da muaf olmak,

📍657 sayılı Kanun'un ilgili maddelerinde belirtilen suçlardan mahkum olmamak,

📍Görevini devamlı yapmasına engel akıl hastalığı bulunmamak,

📍Kamu haklarından mahrum olmamak,

📍Başvurulan pozisyon için gerekli eğitim ve öğrenim şartlarına sahip olmak.

İnfaz ve Koruma Memuru adaylarının boy ve kilo ölçümleri sözlü sınav tarihinde yapılacak, fiziksel şartları sağlayamayanlar sınava alınmayacak.

Başvuru Süreci ve Tarihleri

Başvurular 13 Ağustos 2025 Çarşamba günü saat 10:00'da başlayacak ve 26 Ağustos 2025 Salı günü saat 23:59'da sona erecek. Adaylar, başvurularını e-Devlet üzerinden "Adli Tıp Kurumu Başkanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" ya da doğrudan Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) platformundan gerçekleştirebilecek.

Başvuru ekranı, belirtilen tarih aralığında aktif olacak. Eksik ya da yanlış bilgi veren, belgeleri eksik teslim edenlerin başvuruları geçersiz sayılacak; atama yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

